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批洪申翰任勞動部長 藍委：政府機關不應淪小弟圈養場

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。國民黨立委許宇甄表示，國家公器不該成為賴清德總統、行政院長卓榮泰的分贓工具，不應成為派系圈養小弟的畜牧場，只有大刀闊斧的改革，才能讓國民重新相信勞動部。圖／聯合報資料照片
民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。國民黨立委許宇甄表示，國家公器不該成為賴清德總統、行政院長卓榮泰的分贓工具，不應成為派系圈養小弟的畜牧場，只有大刀闊斧的改革，才能讓國民重新相信勞動部。圖／聯合報資料照片

民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。國民黨立委許宇甄今日表示，國家公器不該成為賴清德總統、行政院長卓榮泰的分贓工具，不應成為派系圈養小弟的畜牧場，只有大刀闊斧的改革，才能讓國民重新相信勞動部。

針對洪申翰任勞動部長，許宇甄表示，卓榮泰安排自己的門生、大弟子洪申翰接掌勞動部，這種安排對勞工而言跟請鬼拿藥單沒有區別，洪申翰自己爆料曾經聽過勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容霸凌的鬼故事，但聽過後就沒下文。俗話說「勇敢不是不害怕，而是雙膝顫抖仍要往前走」，洪申翰身為執政黨的立法委員，連問責到底的勇氣都沒有，這種面對上位者就腿軟的人，未來要怎麼保護勞工，要怎麼改革勞動部「菊內人」的惡質文化？

許宇甄說，民進黨、賴清德一心一意只想著選舉。對於這個賴清德政府而言，只要有什麼靈丹妙藥可以繼續欺騙選民，守護派系利益，他們都一定會嘗試看看。民進黨執政以來，政府部門內串通一氣、相互掩護的惡質文化盤根錯節，民進黨為了鞏固統治權力，讓各派系分管各部會，各自分贓，井水不犯河水，因此才會出現許多「洪申翰們」，聽到鬼故事卻不敢抓鬼，因為擔心鬼沒抓到最後被鬼王打死，得不償失。

許宇甄批評，賴清德擔任總統已經六個月，用人唯親問題一直為人所詬病。正是裙帶政治、官官相護害死勞動部勞發署公務員，在勞動部長何佩珊准辭不到24小時，賴政府利用此霸凌事件，宣布賴系親衛軍民主活水洪申翰接管勞動部，這種人事安排像極了幫派話事人指派堂口負責人，不問專業，只問親疏。

許宇甄強調，國家公器不該成為賴清德、卓榮泰的分贓工具，賴政府更不該只想著利用此次霸凌事件將勞動部收編成民主活水勞動部，政府機關不應成為派系圈養小弟的畜牧場，只有大刀闊斧的改革，才能讓國民重新相信勞動部。

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