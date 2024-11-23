人物／高鐵沒靠背到「王膝知」王義川諧星路線前進國會

民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院。王義川在民進黨內派系為正國會，是林佳龍倚重大將，他能言善道，從政路走得是幽默詼諧非典型路線，在2024年大選中發起「搶救義川大兵」活動一舉爆紅，但快人快語也鬧出不少笑話，曾脫口中國大陸高鐵沒有靠背，被戲稱「靠背川」；手機監控疑雲更稱，集會人口組成，膝蓋看一看就知，被酸「王膝知」。

王義川高中畢業後從台南上台北，接連取得台大土木工程學士、碩士、博士學位，學成後他到嘉義稻江管理學院教書，當過兩個系的系主任、育成中心主任。9年教書生涯是他人生維持最久的工作，偶爾也以學者身份，就近擔任雲林、嘉義的都市計劃委員。

這段期間，王義川結識曾在嘉義教書的林佳龍。後來林佳龍要競選台中市長時，邀王義川主導他的交通政策白皮書，任內知名的山手線計劃、捷運藍線與綠線規劃，全出自王義川之手，深得林佳龍讚賞，甚至口出「台中有三川，柳川綠川王義川」名言。

王義川也在此時期展露好辯政治性格，為了捍衛政策，常上演舌戰議員戲碼；林佳龍連任失敗後，王義川近年活躍於各大政論節目，「好鬥、會拗」風格延續至今。典型路線評價兩極，支持者指他講話渲染力強，即使搞笑，也兼具邏輯性；批評者則認為根本是跳梁小丑。

王義川曾鬧出不少笑話，前總統馬英九訪陸時，稱讚中國高鐵的，王義川發話說，「大家不要被馬英九那張照片騙了，馬英九也被騙了」，他聲稱馬英九座椅的靠背，「那是阿共弄給你的，中國高鐵沒有靠背」，無厘頭言論引發網友訕笑。

前陣子「青鳥」包圍立法院，王義川聲稱，看中華電信手機訊號資料，就可知現場集會人口性別、年齡組成，被質疑國家機器監控人民。王義川回應，其實集會人口資料根本不用大費周章，用膝蓋看一看也知道，在被酸拗不過就語無倫次，根本「王膝知」。

民進黨有人笑說，王義川有「帶賽老闆」體質，之前教書的學校收掉；任交通局長，結果市長林佳龍連任失利；後來到桃園航空城公司當董事長一年多，民進黨就失去桃園政權，這幾年一直在換工作。如今王義川將出任立委，這把兩面刃對賴政府是加分或扣分，備受關注。