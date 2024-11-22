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許銘春深夜再道歉：作為勞長、高雄市長參選人無法迴避

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
勞動部前部長許銘春深夜發出聲明表示，謝分署長曾經是她的部屬，這是事實，但這幾天從媒體上看到謝分署長的種種行為，很驚訝也很難過。圖／聯合報系資料照片
勞動部前部長許銘春深夜發出聲明表示，謝分署長曾經是她的部屬，這是事實，但這幾天從媒體上看到謝分署長的種種行為，很驚訝也很難過。圖／聯合報系資料照片

勞動部北分署霸凌事件持續延燒。勞動部前部長許銘春深夜發出聲明表示，謝分署長曾經是她的部屬，這是事實，但這幾天從媒體上看到謝分署長的種種行為，很驚訝也很難過，若能及早發現她管理能力有問題，或許可以阻止悲劇的發生。她作為部長，卻未能知悉如此重大的情事，這部分責無旁貸，對於近日發生一切紛擾，表達深深的歉意。

許銘春表示，這是一條生命的消逝，不該成為政治操作的工具，為了表示對社會大眾的負責，有一些事情我必須做出澄清。這幾天，曾經和他一起在勞動部服務四年的政務次長王安邦，媒體報導「對他冷淡」、「架空他」，對於2月陳情信的說法也前後不一。對於曾經共事的同事，一起為勞工、為工會打拼這麼久，做了很多事情，這有些遺憾；但這沒有什麼切割的問題，部內所有成員的責任，她一樣應該共同承擔。

許銘春指出，不知道是基於誤解還是有心人士的煽動，民進黨立委林淑芬對於她的指教，許多並不是事實，希望她發言前能對事情做完整的查證，包括與她做直接的溝通，這會是比較合理的做法，無憑據的指控是不負責任的，也徒然製造社會的混亂與不安。

許銘春說，許多對於她的指責與批評，都願意承擔，這是她曾擔任勞動部長所該負起的政治責任，作為一個高雄市長的參選人，這更是無法迴避的。但希望所有政治人物都不要模糊焦點，更不要扭曲事實，要追究的是一條寶貴生命為何消逝，以及探討如何在未來不讓同樣的事情發生，而不是見獵心喜，拿這一條生命，在媒體及網路上黨同伐異、彼此攻訐。

許銘春表示，至於事件核心的謝分署長，她是在陳菊離開後才進入勞委會的，無限上綱地胡亂牽連，只是讓事情更加失焦而已。在這場悲劇之後，包括她在內的相關人士，都應該深切地反省，接受人民的檢討，而不是相互攻擊與推諉，且讓事件的討論回歸理性，對悲劇深刻地銘記，並使其不再發生。

許銘春再次強調，作為前勞動部長，要對往生者與社會大眾表達深深的歉意。

勞動部 許銘春

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