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訪南太友邦 賴總統將過境夏威夷

聯合報／ 記者周佑政李人岳／台北報導
賴清德總統預計於11月30日至12月7日展開「繁榮南島智慧永續」之旅。記者劉學聖／攝影
賴清德總統預計於11月30日至12月7日展開「繁榮南島智慧永續」之旅。記者劉學聖／攝影

賴清德總統卅日將啟動就任後的首次元首外交，依序出訪我國南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，全程七天六夜，預計十二月六日返抵國門；備受關注的過境地點，總統府與外交部保密到家，但據了解，這次訪團擬在去程過境美國夏威夷。

國民黨立委賴士葆表示，大家看的都不是賴總統去南太平洋、中南美洲，而是過境美國哪裡，而賴總統無法過境美國本土，代表美國對賴總統有疑慮。

總統府發言人郭雅慧昨表示，今年適逢我國與馬紹爾群島建交廿六周年、與吐瓦魯建交四十五周年、與帛琉建交廿五周年。三個友邦元首今年五月都率團來台，參加賴總統就職典禮，為積極正面回應三友邦熱情邀約、展現我對太平洋友邦重視，賴總統將率團回訪。

賴總統首度出訪以「繁榮南島、智慧永續」為主軸，外交部次長田中光指出，賴總統將會晤馬紹爾總統海妮、內閣團隊及國會議長瓦西，並在國會發表演說；訪問吐瓦魯時，將會晤總督法拉尼、總理戴斐立與內閣團隊；訪問帛琉時則將會晤總統惠恕仁與內閣團隊，並在國會發表演說。

前總統蔡英文、馬英九任內首度出訪，皆選擇中南美洲友邦，賴總統則將造訪南太友邦。涉外人士表示，主要思考從地緣政治視角出發，在太平洋島鏈國家共同面對威權主義擴張威脅之際，透過元首外交，與友邦國家共同打造太平洋戰略布局，共撐「民主保護傘」。

涉外人士說，此行三大考量，包括太平洋友邦元首力邀回訪、太平洋戰略與民主盟友的重要性，以及我與太平洋友邦共同面臨島嶼國家氣候變遷的難題。

至於賴總統出訪是否過境夏威夷或關島，田中光說，相關過境安排仔細規畫中，過境四項重要原則是安全、尊嚴、便利、舒適。對於中國大陸是否可能干擾，田中光呼籲中國，不要做無謂的干擾。國安局表示，局長蔡明彥近日前往馬紹爾、帛琉及吐瓦魯，針對賴總統赴訪進行先期維安視導。

前總統蔡英文正在加拿大訪問，預計出席「哈利法克斯國際安全論壇」（ＨＩＳＦ）。傳出蔡英文將在年底前訪美，應美國智庫與學界邀請發表演說，不過蔡英文辦公室昨表示，「目前尚無此規畫」。

蔡英文 馬紹爾群島

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