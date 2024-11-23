林佳龍訪波蘭 宣布台波直航捐贈援烏筆電發電機

外交部長林佳龍率團訪問波蘭，今天在華沙與波蘭商界交流時宣布，為加深兩國經貿關係，台灣與波蘭將直航。此外，林佳龍也代表台灣，援贈筆記型電腦和發電機給烏克蘭城市聯盟。

林佳龍昨天率訪團抵達華沙，波蘭與台灣商會今天在華沙舉行午餐餐會，林佳龍於餐會宣布，台灣與波蘭將直飛，加深兩國經貿關係，獲得在場人士一致歡呼。

林佳龍接受中央社訪問時表示，他希望透過對於民主自由精神的價值，以及對於經貿文化繁榮的共同目標，讓歐盟知道彼此的核心價值相近。再透過外貿協會等組織，讓台灣的產業可以建立雙方的經貿合作。

林佳龍與眾多台灣廠商，包括鴻海、中華電信、奇美、台灣數位光訊科技等一起出席餐會，除了讓波蘭投資貿易局了解台灣的經濟實力之外，也聆聽來自波蘭各界說明投資波蘭的優勢。現場台灣廠商與波蘭投資貿易局代表交流熱絡，對於雙邊直航都表示樂見其成。

波蘭投資貿易局（PAIH）局長迪加（AndrzejDycha）表示，10年前波蘭的重點在於汽車產業與電池產業，有許多來自日本與韓國的投資。今日的波蘭重點在AI及半導體，台灣是不可或缺的合作夥伴。

此外，林佳龍今天也在華沙代表台灣捐贈筆記型電腦和發電機給烏克蘭城市聯盟（Association ofUkrainian Cities, AUC），由烏茲哈特（Uzhhorod）市長安德利夫（Bohdan Andriiv）代表接受。

林佳龍表示，台灣捐贈的物資都有「台灣挺自由」（Taiwan stands up for freedom）字樣，設計融合3個元素－台灣、烏克蘭及全球自由鬥士勇敢的精神。透過這個訊息，希望向世界傳達，台灣永遠會站在自由的一方，「這不是一句口號，而是友誼精神的具體表現。」

林佳龍表示，台灣捐贈的物資將會陸續抵達烏克蘭580個城市，包括2600台筆記型電腦，提供烏克蘭孩童學習資源，縮小數位差距；額外30台宏碁筆記型電腦，提供給參加本活動的烏克蘭城市聯盟成員。此外，華碩公司也承諾，將在明年額外捐贈筆記型電腦支援烏克蘭的孩子。透過這些設備，台灣人民與民間企業的善意與溫暖，將傳遞至烏克蘭的每個角落。