聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案 朱亞虎交保、李文宗延押

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜王長鼎張宏業／連線報導
台北地檢署向台北地院聲請柯文哲前辦公室主任李文宗延長羈押。記者季相儒／攝影
台北地檢署向台北地院聲請柯文哲前辦公室主任李文宗延長羈押。記者季相儒／攝影

台北地檢署偵辦京華城容積率案，鼎越開發前董事長朱亞虎偵查中認罪，坦承替威京集團主席沈慶京行賄民眾黨主席柯文哲，手法是變相以政治獻金捐贈，檢察官考量朱「完全認罪」，聲請二百萬元具保停押，朱亞虎昨在兒子接送下離開台北看守所，上車前向媒體致意。

另外，在押的柯文哲「大帳房」李文宗始終否認收受京華城賄賂，北檢認為，李文宗涉違背職務收賄罪、公益侵占與背信罪，羈押後六度提訊使其陳述意見及答辯，但因與共犯或證人供述有歧異，且尚有「橘子」許芷瑜滯留境外，有串供之虞聲請延長羈押二個月。

法院排訂本月二十六下午二點開庭訊問，正式開庭前加開閱卷庭；檢察官聲請限制閱卷，即閱卷時只能手抄筆記於筆記紙上，筆記紙於延押庭訊問結束需交回本院，且卷證不能複製、攝影。

「7人210好了，感謝560」

檢方認為，朱亞虎為沈慶京心腹，沈慶京為使京華城容積率從六七二％增加為八四○％，透過朱亞虎出面以威京集團旗下企業七名董監事名義，捐款二百一十萬「政治獻金」給民眾黨，實則是作為答謝柯文哲協助的「前金」，朱亞虎曾傳訊息給李文宗說「七人二一○好了，感謝五六○」。

據調查，沈慶京起先對於京華城容積率從三九二％增加為五六○％並不滿足，他的目標是八四○％，因此另有一千五百萬元行賄柯文哲作為「後謝」，鼎越開發在柯文哲協助下額外獲二○％容積獎勵率，不正利益一百一十一億餘元。

朱亞虎 李文宗 柯文哲

延伸閱讀

蔣萬安「三冠王」成績單出爐 每年減債84億超越柯文哲

京華城案 柯文哲大帳房李文宗不認罪…聲請延押下周二開庭

京華城案 北檢聲請李文宗延押、朱亞虎認罪具保停押

北檢追查柯文哲政治獻金案 今提訊李文宗

相關新聞

避開爭議！ 賴總統出訪不入美「本土」 完成過境美目標

千呼萬喚始出來，賴清德總統首次出訪選擇太平洋友邦，確定不會順勢過境美國本土；美國正值政權交接的敏感期，舊政府可能願意行個...

訪南太友邦 賴總統將過境夏威夷

賴清德總統卅日將啟動就任後的首次元首外交，依序出訪我國南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，全程七天六夜，預計十二月六日...

立院成立國發基金調查委員會

立法院會昨處理民眾黨立院黨團提修正動議，成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會，朝野火藥味十足，甚至一度上演藍委高...

賴總統出訪延遲 學者：美政權交接 不願橫生波折

賴總統上任近六個月才首次出訪，時機點與過境的安排都引發外界議論。國民黨前立委林郁方認為，美國政府目前正值政權交接期，美方...

美智庫 看好美台互動正常化

華府智庫全球台灣研究中心（ＧＴＩ）廿日舉行「美國二○二四年大選後的對台政策」研討會。有美國學者認為，若魯比歐出任川普新政...

京華城案 朱亞虎交保、李文宗延押

台北地檢署偵辦京華城容積率案，鼎越開發前董事長朱亞虎偵查中認罪，坦承替威京集團主席沈慶京行賄民眾黨主席柯文哲，手法是變相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。