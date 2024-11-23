立院成立國發基金調查委員會

立法院會昨處理民眾黨立院黨團提修正動議，成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會，朝野火藥味十足，甚至一度上演藍委高舉牌子，遭綠委上前撕毀，發生推擠衝突，會議一度中斷。綠委批民眾黨想藉此將手伸進每個投資案、要炒股，民眾黨立委黃國昌反批可笑。最終在野黨人數優勢，提案通過。

民眾黨團主張調查事項範圍包括，國發基金投資有無因不當外力介入，做出不當投資決策，對投資標的衍生弊案有無護航放水行為；國家發展委員會應依規定推動退場機制，使國發基金充分投資產業創新、高科技發展、能資源再生等重要事業或計畫。

民眾黨團提案明定，由各黨團依席次比例推派共十四人組成，推派名單於十一月廿七日前送交，十二月二日開第一次會議。

另外，國民黨推動「公職人員選舉罷免法」修法，加嚴連署方式的版本已完成協商，並過冷凍期，為防止國民黨昨天在立法院會強勢輾壓通過選罷法修正案，民進黨團一早集結備戰，強調奮戰到最後一分鐘。但在野黨未排入昨天立法院會討論事項，國民黨立院黨團書記長林思銘表示，請民進黨不用擔心，國民黨不會變更議程處理選罷法，而是會在適當時機提出來二、三讀。至於是否跟提高罷免門檻的版本一同處理，林思銘說，並沒有規畫。