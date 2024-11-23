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賴總統出訪延遲 學者：美政權交接 不願橫生波折

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

賴總統上任近六個月才首次出訪，時機點與過境的安排都引發外界議論。國民黨前立委林郁方認為，美國政府目前正值政權交接期，美方官員恐怕只想多一事不如少一事。淡江大學戰略所教授李大中表示，美方顯然不希望在節骨眼橫生波折，尤其對賴政府的政策處於觀察期，這也顯得美方相對審慎。

政大外交系教授黃奎博指出，賴總統出訪延遲，美國總統大選雖然很可能是主要因素，但美對賴清德不放心，或許也頗為關鍵。他指出，「務實台獨」的賴清德若在過境美國時，台獨言行激化了美國朝野對於「中國問題」的針鋒相對，甚至造成中共在台灣周圍進一步的強制作為，不是拜登政府樂見。

黃奎博認為，出訪較晚也跟必須「師出有名」有關，但南太邦交國相對好商量，如果真的要出訪，時間安排上應該不成問題。

李大中指出，雖然前總統蔡英文、賴總統兩人都強調維持現狀，但美國明確認知到賴、蔡不同，美國對蔡英文執政八年放心，評價算高，然而華府對賴總統的真正政策偏好、意識形態光譜，是否完全在美國掌握中、契合美國利益與期待？恐怕仍在判斷中。

他分析，未來華府可能依據往例辦理台灣過境要求，第二種可能是展現特別友好與支持台灣的政治訊號，藉由賴的過境，利用台灣議題向北京施壓，第三種是暫時押後台灣的過境要求，但目的也是藉此向北京要價。

李大中強調，過境關鍵在明年川普政府態度，雖是台美協調，但主動權一定在美方，尤其是地點，涉及川普上任對中政策起手勢，取決於川普國安團隊的判斷，以及是否華府有意將台灣議題快速推升到美中關係的議程中，變數極大，台灣要審慎判斷。

出訪 台美 美國 賴清德

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