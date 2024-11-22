考試院人事公聽會逢霸凌案 藍委直言公務員面臨三不幸

立法院全院委員會今舉行第14屆考試院人事同意權公聽會，適逢勞動部基層同仁霸凌案，國民黨立委牛煦庭直言我國公務員有三大不幸。國民黨立委賴士葆諷刺考試院是「盲腸院」。

考試院第14屆院長、副院長及考試委員被提名人，總統府已於5月31日將總統咨文送至立法院，請立法院行使同意權。立法院日前朝野協商，各黨團達成共識，今開全院委員會舉行人事同意權公聽會。

民眾黨立委吳春城說，若考試院是個老態龍鍾的部門，那就不用期待中華民國政府是優秀管理團隊，政黨輪替或者新任總統的天縱英明都是一時的，36萬公務人員才是政府主力。優秀公務人員經過兩年就被消磨，考試院應好好思考。

民進黨立委蔡易餘表示，他反對考試院日前提出的權宜措施，這根本不是權宜，明顯有人違反憲法忠誠義務，在沒有考委的情況下，就要趕快通過考試委員人事同意權，這是立委責任，不能讓考試院晾在那邊而沒有考試院長。公務人員體制很難留住人才。

國民黨立委徐巧芯說，公部門科層組織中，主管霸凌下屬，下屬無法輕易離開崗位，沒人敢具名投訴，怕考績被打成乙等或丙等。考試委員要有決心捍衛基層人員，不適任的人員汰除跟調換非常重要。

徐巧芯表示，同時要注意公部門約聘僱人員的薪資公平性問題。資安是國安第一防線，須晉用很多資安人才，卻還是要體測或考術科，用國安局的標準，但要招募的人才是專業人才，難道要因此把人才排除在外？應根據時勢，對於考科的寬限度跟彈性應該與時俱進。

民進黨立委鍾佳濱說，公務員報考數、到考率、錄取數都降低，如果給公務人員待遇足夠，為何有志公務生涯的生力軍愈來愈少？以土木專業技能來說，待遇不如民間，工時長，業務繁重。

牛煦庭說，過去蔡英文政府為推動年金改革，呼喚社會批鬥公務員，民主自由國家出現獨裁執政方式，是我國憲法的危機，也是我國公務員的第一不幸。公務員為國家奉獻一生，卻落得棄子下場，國家不僅毫無憐憫，還沾沾自喜，這是我國公務員的第二不幸。

牛煦庭提到謝宜容涉霸凌案，部分文官擅長向上經營，謝是勞動部的科長，沒有任何職務經歷，卻可破格升任分署長，在其領導下，一年半來北分署離職率接近9成，員工長期承受分署長官威的精神虐待，整個分署處在高壓的工作環境中，基層公務員投訴無門，甚至罹患精神疾病，還有人走上絕路，生不如死，這是我國公務員的第三不幸。

牛煦庭強調，行政院人事行政總處取代許多考試院的功能，考試院能否展現自己的憲政角色，落實自己的憲政功能，全體公務員引頸期盼。

民進黨立委沈伯洋說，考試委員的公部門服務經驗跟文官經驗是重要的，因在文官體系待久，又有政治專業，針對近期霸凌案或文官體制改革，應該要有長期規畫，這才是政治人物應該做的事情。

賴士葆表示，提名考試委員未跟在野黨溝通，考委被提名人要思考，考試院長期被視為「盲腸院」，職權被行政院人事總處侵蝕。文官會遇到升等瓶頸，有關係就升得快。