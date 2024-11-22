反對葉元之民防法修正案 內政部：陷學生安全於險境

國民黨立委葉元之等人提民防法修正草案，內容刪除高中以上學生參與學校防護團及規定未滿20歲者免參加民防團隊。內政部表示，不合邏輯，也與全世界致力強化全民防災防護能力的潮流背道而馳，將弱化校園應對災害的自救能力，陷學生安全於險境，因此表達嚴正反對立場。

內政部指出，民防法基於日內瓦公約精神，是建構應對極端狀況的社會自救力法律依據，學生屬校園民防體系的一份子，災害發生時，學生參加學校防護團編組，以確保在校園的安全，並視需要協助地方政府，服勤範圍限於「避難引導、社區關懷、公共服務及行政支援，不參與軍事戰鬥」。

內政部強調，這非近年才推動的新措施，且學生無論年齡，都應培養對災害、危機識別與自救的互助能力，平時各種校園安全、地震防護等訓練，以及高中的軍訓課程，都是行之有年的培訓。

內政部舉例近期捷運出現持刀傷人，指出受攻擊學生因接受防衛技能訓練而得以自保，台北市市長蔣萬安亦提及該學生建議應宣導自我防衛相關教育訓練，並因此要求教育局應研擬防護作為且加強宣導。由此可見，積極宣導、落實訓練才是能達到減傷減災的目的，一味恐嚇人民迴避學習相關技能，反倒讓人民面對危機時束手無策。

內政部表示，葉委員草案版本不合邏輯，也與全世界均致力於強化全民防災防護能力潮流背道而馳，若修正通過，等同弱化社會自救互助能力，「更陷學生安全於險境」。

內政部強調，民防法修法事關重大，須考量將同時牽動多項法令配套，從國民黨到民進黨歷任執政政府，都一貫推動強韌民防工作至今，不同政黨應該慎重看待，切莫製造對立與恐慌，破壞社會防災、自救的相關能力。