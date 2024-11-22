榮民公司結束 臨時人員仍領7.3萬薪？退輔會澄清

立院審查114年度中央政府總預算，立委馬文君發現，退輔會編列榮民公司約僱人員的預算，其中6人的月薪達7.3萬。馬文君質疑，榮民公司早已結束，為何還要聘高薪臨時人員？

對此退輔會回應：榮民公司奉核定於109年進入清算階段，立法院要求加速清算工作，退輔會為此報請行政院同意，114年由退輔會承接榮民公司資產負債及未完業務。未完成業務包含債權憑證管理、工程保固、爭訟案件處理及勞保補償金追償作業，至133年結束清算為止。

執行上述工作之臨時人員均為原榮工公司清算期間的員工，退輔會自114年1月1日起承接原來業務，故相關人事預算改由退輔會編列，上述人員均按原薪資支領，並未增加；薪資包含月薪、勞健保、勞工退休金、年終獎金等。