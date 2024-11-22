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考試院人事公聽會 學者質疑政治任命多專業不足

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院長韓國瑜下午主持「立法行使考試院院長、副院長及考試委員同意權全院委員會公聽」，邀請由各黨團推派的共7位學者（見圖）發表對考試委會員的建議。記者黃義書／攝影
立法院長韓國瑜下午主持「立法行使考試院院長、副院長及考試委員同意權全院委員會公聽」，邀請由各黨團推派的共7位學者（見圖）發表對考試委會員的建議。記者黃義書／攝影

立法院全院委員會今天針對考試院人事同意權舉行公聽會，受邀出席學者專家，對於考試委員被提名人是否要具備政治專業持不同看法，有學者認為，用政黨取向任命考試委員非常衝突，應該要避免這樣情況發生。但另有學者認為，法律乃至於某種政治專業，恐怕是必要的，政治經驗很重要，但並非政黨傾向。

考試院第14屆院長、副院長及考試委員被提名人，總統府已於5月31日將總統咨文送至立法院，請立法院行使同意權。立法院日前朝野協商，各黨團達成共識，今天開全院委員會舉行人事同意權公聽會，多位學者專家受邀出席發表看法。

台北大學公共行政暨公共政策學系教授紀俊臣指出，初步了解考試委員提名名單，很多政治任命，專業不夠，政黨傾向決定考試委員任命，這是非常衝突，應該要避免這樣情況發生。

紀俊臣說，考試委員靠政治背景提名，可能會發生考試院會或其他會議發言不得體，導致考銓政策制定不易，延宕法制作業。另外，考試委員主導考試作業，國考向由考委擔任典試委員長，因對各該考試專業不足，延聘典試委員與考選部意見不一，造成試題命題委員、口述委員有不當情形。

政治大學法律系副教授林佳和則有不同看法，林佳和表示，任何機關有適用憲法制度，考試委員必須熟悉法律，掌握考試院所應遵循原則採取彈性因應外，政治專業經驗也是很重要，考試委員有政治專業是重點，但其政治專業並非政黨傾向，而是熟悉政治運作。

東吳大學法律學系專任教授陳清秀引用憲法規定，認為考試委員要超出黨派，依據法律獨立行使職權，建議要擔任考試委員的人，要辭掉政黨的職務及退出政黨。

立法院 考試院

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