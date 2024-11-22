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提案修民防法挨批弱化國防 葉元之：民進黨的國防是學生負責？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委葉元之（右）提的「民防法修正案」今早進行一讀，遭民進黨立委跟內政部指控「意圖弱化國防」。葉元之回批，這樣的指控完全扭曲事實，讓人無法接受。圖／葉元之辦公室提供
國民黨立委葉元之（右）提的「民防法修正案」今早進行一讀，遭民進黨立委跟內政部指控「意圖弱化國防」。葉元之回批，這樣的指控完全扭曲事實，讓人無法接受。圖／葉元之辦公室提供

國民黨立委葉元之提的「民防法修正案」今早進行一讀，遭民進黨立委跟內政部指控「意圖弱化國防」。葉元之表示，這樣的指控完全扭曲事實，讓人無法接受，「我的立場非常清楚，就是學生不應該成為戰場上的犧牲品」。

葉元之解釋，他的提案，是讓高中以上的在校學生，不用參加「學校防護團」編組。這目的是要排除學生上戰場，讓他們在戰爭時不必支援戰爭行動，去運送砲彈，或是指引避難路線。他說，這怎麼會弱化國防呢？難道民進黨的國防是要學生負責？

葉元之指出，上個月，教育部叫學校發「青年服勤同意書」給學生，結果引起家長恐慌，後來教育部宣布即起停止使用；同樣的戲碼，去年也上演過，教育部當時請學校調查學生服勤意願，並上傳系統，後來也是因為家長恐慌，因而取消。

葉元之說，教育部一再發這個同意書，就是因為法律規定學校要組「學校防護團」，所以要做調查，但都無疾而終。所以當前的社會氛圍，「學校防護團」根本組不起來，否則教育部幹嘛不堅持？

葉元之批，最好笑的是內政部，說學生不參加「學校防護團」，就會影響學生防災能力。他質疑，「請問內政部，現在台灣哪個學校有學校防護團？」沒有這個團，學生就不能做防災訓練了嗎？9月就是防災月，內政部不知道嗎？

葉元之再批，還有一堆綠營側翼，說這提案是叫學生不要參加萬安演習，更是胡說八道。防空演習是根據民防法第21條，關「學校防護團」什麼事？葉元之奉勸民進黨跟內政部少造謠，請給學生一個好好讀書的空間、不要總是希望送學生去戰場。

內政部 教育部 民防 葉元之

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