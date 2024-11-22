台北地院院長王梅英 12月2日接司法院副秘書長
特任官、司法院前秘書長吳三龍10月1日退職，職務一直由副祕書長黃麟倫代行，但黃麟倫於10月8日的司法院人事審議委員會中遷調懲戒法院法官，司法院今核發派令，黃將在12月2日報到，副秘書長一職由台北地方法院院長王梅英接任。
王梅英為台灣大學法律系學士、德國慕尼黑大學法律研究所碩士，司法官班第29期結業，歷任士林地方法院、福建金門地方法院法官、士院庭長、台灣高等法院庭長、最高法院法官，以及台北、新北地院院長，並曾任司法院司法行政廳廳長。
王梅英擔任司法行政廳廳長期間促成法院組織法修法，推動最高法院統一見解的「大法庭」制度，她去年才由新北地院院長調派台北地院院長。
目前包含司法院正副院長在內等7名大法官出缺，總統賴清德指定謝銘洋代理院長一職，副院長、秘書長則懸缺。
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