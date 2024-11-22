張善政成桃竹苗新共主？ 4縣市首長齊聚研商大矽谷計畫

桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市長邱臣遠及苗栗縣長鍾東錦今天下午在新竹縣政府會面，首度共同主持召開「桃竹苗大矽谷推動方案研商會議」，會前4人密會就討論出將由張善政成為「桃竹苗共主」，由張善政代表直接從院會向中央爭取地方所需的預算及建設支持。

張善政雖否認自己會成為桃竹苗「新共主」的頭銜，不過他也透露，之前與竹竹苗幾位首長私下會面時就曾討論過，因為桃園市會出席院會，每周在院會有發表意見的機會，因此竹竹苗3縣市都表達希望藉由桃園市作為與中央溝通的窗口，但是否如此仍要竹竹苗縣市長們同意。對此楊文科直接脫口而出「我們都同意啦」，鍾東錦也同樣表示贊同。

張善政、楊文科、邱臣遠及鍾東錦今天下午4點30分相約新竹縣政府討論研商桃竹苗大矽谷計畫如何進行，同時都各自帶來大批施政團隊幕僚，將討論後續計畫進行如何規畫，以及各縣市經驗借鑒、確保之後合作訊息互通有無。

張善政指出，桃竹苗大矽谷計畫推動後，桃竹竹苗4縣市過去幾個月以來都在如火如荼進行當中，因此今天開會的目的主要是4縣市先彼此互相了解各自目前在推動的工作，以及是否在執行大矽谷計畫時有共同面臨的問題，今天會議後，可能不久就會再與國發會討論。

「互通有無、截長補短」張善政定調桃竹苗4縣市之後在推動桃竹苗大矽谷計畫上，各縣市之間必須知道彼此在做哪些工作，以及工作所遭遇盲點，同時討論共通性問題，希望未來能與中央溝通。