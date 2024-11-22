立院成立國發基金調查委員會 民眾黨團：盼揭開黑幕

立法院今天決議成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會，提案的民眾黨團在會後表示，國發基金調查委員會終於在院會通過順利成案，並盼一起揭開國發基金黑幕，別讓民進黨把真相關在鳥籠。

立法院會今天處理民眾黨團提案的「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」議案時上演表決戰，因在野黨具人數優勢，提案順利通過，立院決議成立調查委員會，朝野黨團將依比例推派調查委員會成員，12月2日召開第一次會議，屆時將議決委員會運作要點。

院會休息後，民眾黨團透過聲明指出，黨團要調查的是國發基金近年來虧損連連，涉及侵占不當利益與貪腐，但民進黨立委好害怕，不惜浪費院會時間進行大量無意義的發言、破壞議場公物，然後再造謠民眾黨團及國民黨團故意不讓學生輔導法及貨物稅條例通過。

民眾黨團提到，今天一開會黨團就提案延長開會至所有議案處理完，要不是民進黨立委輪流把發言台當秀場，上台唸稿、拍認知作戰短影音，學生輔導法早就審完。

民眾黨團談及，負責演出的「萬老師」、民進黨立委郭昱晴還不小心坦承自己發言是拖延時間，民進黨立委就是藉由阻擋國發基金調查委員會拖延時間，並嫁禍成在野黨不審學生輔導法，民進黨團心機真的好重。

民眾黨團強調，何況今天院會根本沒有要表決選罷法，但民進黨立委卻帶與議事無關的鳥籠進議場，再用冗長且充滿人身攻擊的發言，阻擋民眾黨的陽光法案。幸好國發基金調查委員會終於在院會通過，盼一起揭開黑幕，別讓民進黨把真相關在鳥籠。