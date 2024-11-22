蔡英文：台加合作將使彼此更安全、繁榮、有韌性

前總統蔡英文出訪加拿大，將出席「哈利法克斯國際安全論壇」（HISF）。當地時間21日晚間，蔡英文偕同聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）等政學商界人士的晚餐敘，蔡表示，相信台加合作將會使彼此更加安全、繁榮，也會更具有韌性。

蔡英文在這場餐敘致詞時表示，很高興能夠在多倫多與老友重逢，並結識新朋友。蔡英文笑稱此刻美國知名歌手泰勒絲（Taylor Swift）正在多倫多市中心的羅傑斯中心（Rogers Centre）舉行演唱會，但在座加拿大友人還是出席晚宴，特別展現對台灣的堅定支持，她衷心感謝各位選擇與我們共度這個夜晚。

蔡英文也特別向史葛洛表達由衷的感謝，蔡表示，在她任內期間，史葛洛一共3次率團訪問台灣，每一次都讓她印象深刻。從第一次是在2016年她的首任總統就職典禮，當時她即將展開總統任期，而第二次則是在2022年，當時台灣面臨來自對岸的巨大壓力，史葛洛展現對台灣的堅定支持，對蔡英文及台灣人民都具有重大意義。

蔡英文說，今年5月，史葛洛也再度訪台，參加賴清德總統的就職典禮，並在她卸任前敘舊，令人感受到來自老朋友的溫情道別，因此特別感謝史葛洛致力深化台加關係。餐會中蔡英文也再次向史葛洛、眾議員王啟榮（Kevin Vuong）表達，感謝眾議院在日前通過反對中國曲解聯合國2758號決議的挺台決議。

蔡英文表示，她也很高興能歡迎來自聯邦、省和市政府的領袖及朋友們，以及來自大多倫多地區的智庫、學術機構和創新產業代表。有各位的到場，展現台加之間充滿多元及活力的交流與連結。

蔡英文指出，上周她與加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）會面時，倪傑民曾提到台加雙邊關係的卓越進展，而這樣的進展，就是建立在台加共同價值觀，以及共同利益的堅定基礎上。蔡英文說，有這樣穩固的夥伴關係，相信台加合作將會使彼此更加安全、繁榮，也會更具有韌性。

蔡英文最後再次感謝現場加拿大政、學、商界人士對台灣的友誼與支持，並且相信台加關係所帶來的強大力量，也期待能與大家交換意見，探討如何持續增進台加雙邊夥伴關係，並盼台加有更美好的友誼、合作及未來。