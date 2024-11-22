快訊

看著長大…美籍台商曝薄瓜瓜優點 籲婚後愛護妻子樹立名聲

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文：台加合作將使彼此更安全、繁榮、有韌性

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文（前排左四）出訪加拿大，當地時間21日晚間，與聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）等政學商界人士餐敘。圖／蔡英文辦公室提供
前總統蔡英文（前排左四）出訪加拿大，當地時間21日晚間，與聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）等政學商界人士餐敘。圖／蔡英文辦公室提供

前總統蔡英文出訪加拿大，將出席「哈利法克斯國際安全論壇」（HISF）。當地時間21日晚間，蔡英文偕同聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）等政學商界人士的晚餐敘，蔡表示，相信台加合作將會使彼此更加安全、繁榮，也會更具有韌性。

蔡英文在這場餐敘致詞時表示，很高興能夠在多倫多與老友重逢，並結識新朋友。蔡英文笑稱此刻美國知名歌手泰勒絲（Taylor Swift）正在多倫多市中心的羅傑斯中心（Rogers Centre）舉行演唱會，但在座加拿大友人還是出席晚宴，特別展現對台灣的堅定支持，她衷心感謝各位選擇與我們共度這個夜晚。

蔡英文也特別向史葛洛表達由衷的感謝，蔡表示，在她任內期間，史葛洛一共3次率團訪問台灣，每一次都讓她印象深刻。從第一次是在2016年她的首任總統就職典禮，當時她即將展開總統任期，而第二次則是在2022年，當時台灣面臨來自對岸的巨大壓力，史葛洛展現對台灣的堅定支持，對蔡英文及台灣人民都具有重大意義。

蔡英文說，今年5月，史葛洛也再度訪台，參加賴清德總統的就職典禮，並在她卸任前敘舊，令人感受到來自老朋友的溫情道別，因此特別感謝史葛洛致力深化台加關係。餐會中蔡英文也再次向史葛洛、眾議員王啟榮（Kevin Vuong）表達，感謝眾議院在日前通過反對中國曲解聯合國2758號決議的挺台決議。

蔡英文表示，她也很高興能歡迎來自聯邦、省和市政府的領袖及朋友們，以及來自大多倫多地區的智庫、學術機構和創新產業代表。有各位的到場，展現台加之間充滿多元及活力的交流與連結。

蔡英文指出，上周她與加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）會面時，倪傑民曾提到台加雙邊關係的卓越進展，而這樣的進展，就是建立在台加共同價值觀，以及共同利益的堅定基礎上。蔡英文說，有這樣穩固的夥伴關係，相信台加合作將會使彼此更加安全、繁榮，也會更具有韌性。

蔡英文最後再次感謝現場加拿大政、學、商界人士對台灣的友誼與支持，並且相信台加關係所帶來的強大力量，也期待能與大家交換意見，探討如何持續增進台加雙邊夥伴關係，並盼台加有更美好的友誼、合作及未來。

加拿大 蔡英文

延伸閱讀

【即時短評】蔡昔訪美享過境套餐 賴首出訪低調有原因

蔡英文好忙！正出訪加拿大 年底前可望訪美

蔡英文訪多倫多 首位台灣卸任總統訪加拿大意義非凡

蔡英文出席多倫多僑界午宴 籲大家繼續為台灣打拚

相關新聞

京華城案「完全認罪」！朱亞虎200萬交保 今下午恢復自由

與民眾黨主席柯文哲共涉京華城弊案的前鼎越開發董事長朱亞虎，偵查中坦認行賄、完全認罪，檢方認為，朱已無羈押必要，聲請對朱以...

京華城案 柯文哲大帳房李文宗不認罪…聲請延押下周二開庭

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城案，今天對民眾黨主席柯文哲的「大帳房」李文宗聲請延長羈長押禁見2月，法院收聲請狀...

張善政成桃竹苗新共主？ 4縣市首長齊聚研商大矽谷計畫

桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市長邱臣遠及苗栗縣長鍾東錦今天下午在新竹縣政府會面，首度共同主持召開「桃竹苗大矽谷推...

立院成立國發基金調查委員會 民眾黨團：盼揭開黑幕

立法院今天決議成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會，提案的民眾黨團在會後表示，國發基金調查委員會終於在院會通過順...

蔡英文：台加合作將使彼此更安全、繁榮、有韌性

前總統蔡英文出訪加拿大，將出席「哈利法克斯國際安全論壇」（HISF）。當地時間21日晚間，蔡英文偕同聯邦眾議員史葛洛（J...

影／京華城案「完全認罪」！朱亞虎200萬交保 兒至北所接回家

京華城案「完全認罪」！朱亞虎以200萬元交保，今天下午恢復自由，兒子開車至台北看守所接回家，穿著白色長袖內衣、運動褲和藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。