影／京華城案「完全認罪」！朱亞虎200萬交保 兒至北所接回家

京華城案「完全認罪」！朱亞虎以200萬元交保，今天下午恢復自由，兒子開車至台北看守所接回家，穿著白色長袖內衣、運動褲和藍白拖的朱亞虎，明顯蒼老許多，但氣色還不錯，上車前還客氣與大批跟拍媒體敬禮致意。

與民眾黨主席柯文哲共涉京華城弊案的前鼎越開發董事長朱亞虎，偵查中坦認行賄、完全認罪，檢方認為，朱已無羈押必要，聲請對朱以200萬元具保停止羈押，法官諭示同意，經聯繫朱亞虎友人今下午2時30分到院辦保後，今天下午3時50分持釋票到台北看守所辦理朱出監。

朱亞虎出監後，一路從北走出來，面帶些許微笑，始終不發一語，眾多媒體一路跟拍至其兒子車旁，上車前朱亞虎還十分客氣向眾人舉手敬禮致意。