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藍委提案刪學生參與學校防護團 內政部嚴正反對

中央社／ 台北22日電

國民黨立委葉元之提出民防法修正草案，刪除高中以上學生參與學校防護團，以及規定未滿20歲者免參加民防團隊。內政部回應，此舉將弱化校園應對災害的自救能力，也影響民防能量，表達嚴正反對立場。

葉元之等人所提草案案由指出，鑑於國防部、教育部明確表示青年服勤不涉及參與事軍事勤務，應廢除「青年服勤同意書」之簽署，為確保20歲以下學生於戰時與緊急狀態下之人身安全，明確學生應以避難為目的，因此擬具「民防法第5條及第6條條文修正草案」，排除20歲以下之人參與民防及學校防護團編組。

立法院會今天處理報告事項時，民進黨團反對葉元之提出的民防法修正草案，並要求退回程序委員會。表決處理時，因民進黨團人數不敵在野黨席次，葉元之提案最後順利付委。

內政部下午透過新聞稿表示，民防法基於日內瓦公約精神，是建構應對極端狀況的社會自救力法律依據，學生屬於校園民防體系的一份子，災害發生時，學生參加學校防護團編組，以確保在校園內的安全，並視需要協助地方政府，服勤範圍限於「避難引導、社區關懷、公共服務及行政支援，不參與軍事戰鬥」。

內政部提到，相關做法並非近年才推動的新措施，且學生無論年齡，都應培養對災害、危機識別與自救的互助能力，平時各種校園安全、地震防護等訓練，以及高中的軍訓課程，這是行之有年的培訓。

內政部也援引近期捷運出現持刀傷人案例指出，校方表示學生因接受防衛技能訓練而得以自保，台北市長蔣萬安亦提及學生建議應宣導自我防衛相關教育訓練，並因此要求教育局應研擬防護作為且加強宣導。由此可見，積極宣導、落實訓練才是能達到減傷減災的目的，一味恐嚇人民迴避學習相關技能，反倒將讓人民在面對危機時束手無策。

內政部表示，葉元之所提修正草案排除未滿20歲者參與民防體系不合邏輯，亦與全世界均致力於強化全民防災防護能力之潮流背道而馳，若此版本若修正通過，等同弱化社會自救互助能力，更陷學生安全於險境，因此表達嚴正反對立場，將積極與提案立委溝通。

內政部強調，尊重立委提案權，但民防法修法事關重大，須考量將同時牽動多項法令配套，從國民黨到民進黨歷任執政政府都一貫推動強韌民防工作至今，不同政黨應該慎重看待，以理性態度全盤討論，切莫製造對立與恐慌，破壞社會防災、自救的相關能力。

內政部 民防 葉元之

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