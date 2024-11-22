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葉元之提案修民防法付委 綠憂弱化國家防衛力

中央社／ 台北22日電
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之（右）所提民防法修正案，葉元之在議場喊話民進黨不要讓學生上戰場，民進黨立委張雅琳（左）拿著罷免鳥籠與葉元之對嗆各自表述立場。聯合報記者潘俊宏／攝影
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之（右）所提民防法修正案，葉元之在議場喊話民進黨不要讓學生上戰場，民進黨立委張雅琳（左）拿著罷免鳥籠與葉元之對嗆各自表述立場。聯合報記者潘俊宏／攝影

立法院會今天處理議程時，通過將國民黨立委葉元之等人所提民防法第5條及第6條條文修正草案請審議案，交付內政委員會審查。葉元之等人所提草案主張，排除20歲以下之人參與民防及學校防護團編組；表決失利的民進黨立委則於議場舉牌抗議，「無視共軍擾台，國民黨惡修民防法，弱化國家防衛力」。

國民黨立委徐巧芯日前提出民防法修正草案，主張將民防體系所有支援軍事勤務的任務全部刪除，引發議論。後來，立法院會10月25日處理議程時，將徐巧芯等人所提民防法修正草案退回程序委員會。當天，國民黨團發布新聞稿表示，顧及朝野和諧，黨團同意及尊重主提案人徐巧芯提議先行退回程序委員會的決定，未來將待適當時機再行排入程序委員會，交付院會討論。

立法院會今天報告事項第2案，處理葉元之等人所提民防法第5條及第6條條文修正草案請審議案。多位民進黨立委舉牌，民防全民一起來，學生不用上前線，提議將此案退回程序委員會。經表決，出席104人，贊成47人，反對57人，民進黨團的提議，贊成者少數，不通過。立法院長韓國瑜裁示，全案交付內政委員會審查。

葉元之等人所提草案案由指出，鑑於國防部、教育部明確表示青年服勤不涉及參與事軍事勤務，應廢除「青年服勤同意書」之簽署，為確保20歲以下學生於戰時與緊急狀態下之人身安全，明確學生應以避難為目的，因此擬具「民防法第5條及第6條條文修正草案」，排除20歲以下之人參與民防及學校防護團編組。

民防 立法院 葉元之

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