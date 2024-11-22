蔡英文會加拿大政學商界人士 感謝老朋友堅定挺台

前總統蔡英文21日在加拿大與加國政學商界人士餐敍，感謝對台灣的堅定支持。她說，有這樣穩固的夥伴關係，相信台加合作將會讓彼此更加安全、繁榮，並更具有韌性，亦期盼加國友人發揮影響力，讓更多國家支持台灣加入CPTPP。

蔡英文於加拿大多倫多當地時間21日晚間7時（台灣時間22日上午8時），與加國聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）等政學商界人士餐敘。

蔡英文致詞時首先表示，很高興能在多倫多與老友重逢並結識新朋友。她笑說，美國知名歌手泰勒絲（Taylor Swift）正在多倫多市中心羅傑斯中心（Rogers Centre）舉行演唱會，但在座加國友人仍出席晚宴，特別展現對台灣的堅定支持，她衷心感謝。

蔡英文特別向史葛洛表達由衷感謝指出，史葛洛在她任內期間共3次率團訪台，每一次都讓她印象深刻。從2016年第1次首任總統就職典禮，第2次是2022年、當時台灣正面臨來自對岸的巨大壓力，史葛洛對台灣展現出堅定支持，對她及台灣人民都具有重大意義。

蔡英文提到，今年5月史葛洛再度訪台，參加總統賴清德就職典禮，並在她卸任前敘舊，感受到老朋友的溫情道別，要特別感謝史葛洛致力深化台加關係。

蔡英文說，上周她與加拿大駐台代表倪傑民（JimNickel）會面時，倪傑民曾提到加台雙邊關係的卓越進展，而此進展就是建立在台加共同價值觀，以及共同利益的堅定基礎上；有這樣穩固的夥伴關係，相信台加合作將會讓彼此更加安全、繁榮，也更具有韌性。

蔡英文再次感謝在場加國政、學、商界人士對台灣的友誼與支持，為台加關係所帶來的強大力量，並期待與大家交換意見，探討如何持續增進台加雙邊夥伴關係，期盼台加有更美好的友誼、合作及未來。

蔡英文在餐會過程，也針對加國眾議院日前通過反對中國曲解聯合國2758號決議的挺台決議，再次向史葛洛、王啟榮（Kevin Vuong）兩位眾議員表達感謝。

此外，蔡英文也在臉書發文表示，感謝海外台灣人各自用不同的方式，讓台灣走向世界。她以前當總統時，沒有機會到加拿大，這次終於可以在多倫多，面對面和熱情的鄉親團聚，親自向大家說聲謝謝。

她提到，過去幾年，全世界對台灣的重視有目共睹，尤其是台灣跟加拿大的關係更是大幅提升，例如加拿大國會本月通過一項挺台動議，要繼續支持台灣參與WHO及ICAO等國際組織；還有去年12月，台灣和加拿大簽署「投資促進及保障協議（FIPA）」，開啟雙邊關係的里程碑。

蔡英文表示，台灣和加拿大是追求自由、和平的民主夥伴，彼此的產業結構也高度互補，台灣不僅是全球第21大經濟體，也在全球供應鏈扮演關鍵角色。她希望在加拿大的台灣人能繼續發揮影響力，讓更多國家支持台灣加入CPTPP，持續深化台加情誼，促進更密切的合作。