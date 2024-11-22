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朝野議事攻防 表決成立國發基金不當投資調查委員會

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，綠營立委發言遭藍營立委舉牌干擾，民進黨立委吳沛憶（後排右二）從國民黨立委翁曉玲（左五）手中搶過手舉牌並撕毀，引發一陣小衝突。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，綠營立委發言遭藍營立委舉牌干擾，民進黨立委吳沛憶（後排右二）從國民黨立委翁曉玲（左五）手中搶過手舉牌並撕毀，引發一陣小衝突。記者潘俊宏／攝影

立法院今天處理多項朝野迥異立場的法案，當進行成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」廣泛討論時引發許多衝突，最後上演表決戰順利通過提案。

民進黨立委李坤城在廣泛討論發言時，希望國民黨優先處理學生輔導法，卻遭國民黨立委王鴻薇舉牌無聲表達是民進黨拖延學生輔導法三讀，引發李坤城抗議，綠營立委同聲要求譴責道歉，最後國民黨立委翁曉玲拿著手舉牌時，遭民進黨立委吳沛憶搶過來並撕毀，朝野立委彼此叫罵抗議，議事一度中斷。

綠營立委吳思瑤發言指國民黨立委擴權，王世堅更直指提案的民眾黨立委黃國昌是為了炒股，黃國昌面對指責逐一反駁，指出有立委不惜用人身攻擊，甚至進行個人汙辱說炒股，並重申他從來不炒股，話鋒一轉說國發基金為何淪為紓困基金？國發基金為什麼會投資虧損上百億的聯合再生？請時任屏東縣長潘孟安先出來講清楚。

最後在朝野立委進行記名表決和重複表決下，結果贊成者多數通過。

立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，綠營立委發言遭藍營立委舉牌干擾，民進黨立委吳沛憶（後排右三）從國民黨立委翁曉玲（左三）手中搶過手舉牌並撕毀，引發一陣小衝突。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，綠營立委發言遭藍營立委舉牌干擾，民進黨立委吳沛憶（後排右三）從國民黨立委翁曉玲（左三）手中搶過手舉牌並撕毀，引發一陣小衝突。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，民進黨立委李坤城發言指在野黨拖延審查學生輔導法，遭到國民黨立委王鴻薇（右二）舉牌反對，隨後多位綠營立委指責王鴻薇不尊重李坤城發言權。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，民進黨立委李坤城發言指在野黨拖延審查學生輔導法，遭到國民黨立委王鴻薇（右二）舉牌反對，隨後多位綠營立委指責王鴻薇不尊重李坤城發言權。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，民進黨立委李坤城（左）發言指在野黨拖延審查學生輔導法，遭到國民黨立委王鴻薇（右）舉牌反對。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，民進黨立委李坤城（左）發言指在野黨拖延審查學生輔導法，遭到國民黨立委王鴻薇（右）舉牌反對。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，民進黨立委王世堅（圖）發言指責提案人民眾黨立委黃國昌提案是為了炒股。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，民進黨立委王世堅（圖）發言指責提案人民眾黨立委黃國昌提案是為了炒股。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，提案人民眾黨立委黃國昌發言辯駁民進黨對他的汙名化指控。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，進行成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會廣泛討論時，提案人民眾黨立委黃國昌發言辯駁民進黨對他的汙名化指控。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（圖）發言反對民眾黨立委黃國昌提案成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查多項提案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（圖）發言反對民眾黨立委黃國昌提案成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會。記者潘俊宏／攝影

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