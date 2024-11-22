朝野議事攻防 表決成立國發基金不當投資調查委員會

立法院今天處理多項朝野迥異立場的法案，當進行成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」廣泛討論時引發許多衝突，最後上演表決戰順利通過提案。

民進黨立委李坤城在廣泛討論發言時，希望國民黨優先處理學生輔導法，卻遭國民黨立委王鴻薇舉牌無聲表達是民進黨拖延學生輔導法三讀，引發李坤城抗議，綠營立委同聲要求譴責道歉，最後國民黨立委翁曉玲拿著手舉牌時，遭民進黨立委吳沛憶搶過來並撕毀，朝野立委彼此叫罵抗議，議事一度中斷。

綠營立委吳思瑤發言指國民黨立委擴權，王世堅更直指提案的民眾黨立委黃國昌是為了炒股，黃國昌面對指責逐一反駁，指出有立委不惜用人身攻擊，甚至進行個人汙辱說炒股，並重申他從來不炒股，話鋒一轉說國發基金為何淪為紓困基金？國發基金為什麼會投資虧損上百億的聯合再生？請時任屏東縣長潘孟安先出來講清楚。