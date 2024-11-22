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國會改革後首例 立院決議成立國發基金調查委員會

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院院會報告事項今處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，中午處理民眾黨立院黨團提修正動議，成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會，朝野火藥味十足。記者潘俊宏／攝影
立法院院會報告事項今處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，中午處理民眾黨立院黨團提修正動議，成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會，朝野火藥味十足。記者潘俊宏／攝影

立法院今處理民眾黨立院黨團提修正動議，成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會，朝野火藥味十足，綠委批民眾黨想要藉此將手伸進每個投資案要炒股，民眾黨立委黃國昌反批可笑。最後經過表決，確定照民眾黨團修正動議通過。

修正動議內容指出，國家發展基金近年投資標的逾半嚴重虧損，如2017年投資如興股份有限公司、2018年投資聯合再生能源股份有限公司與2019年投資東貝光電科技股份有限公司，使國發基金淪為紓困基金。不僅涉及官商勾結，還將中國製產品裝設於軍事要塞，衍生弊案層出不窮。

民眾黨團主張該調查委員會調查事項範圍包括，國發基金投資有無因不當外力介入，做出不當投資決策，對投資標的衍生弊案有無護航放水行為；國家發展委員會應依規定推動退場機制，使國發基金充分投資產業創新、高科技發展、能資源再生等重要事業或計畫。

民眾黨主張調查委員會由各黨團依席次比例推派共14人組成，推派名單於11月27日中午12時前送交議事處彙整，12月2日下午2時開第一次會議，議決其運作要點。

民進黨團書記長蔡易餘表示，不該因國發基金會投資虧損就代表有弊案，賺錢也不能代表就沒問題，二者間無關聯，且調查範圍包山包海，「是不是每個投資案，民眾黨都想要伸進去調查？是不是要來影響上市櫃公司股價？是不是要炒股」？

民進黨團幹事長吳思瑤也說，民進黨執政期間，國發基金獲利1660億元，比前總統馬英九時期的471億元，大幅增加1189億，獲利成長是3.5倍，若要查國發基金不當投資，請去查國民黨執政時期獲益跟投資不相當。

民進黨立委王世堅氣憤地拍桌，說黃國昌前科累累，四年前一下猛打大同公司經營不善，接著又打市場派說有中資，最後去當獨立董事，被側目後竟反駁說大眾把獨立董事病態當常態，「我的天，大概所有公司裡唯一病態的就是黃國昌，偽君子」。

黃國昌則說，對於看到委員不惜用人身攻擊，說他們要把手伸進去；也有委員進行個人汙辱說炒股，「我覺得可笑也難過，我從來不炒股、從來不摸任何股票，手真正伸到國發基金的是誰？」他說，國發基金為什麼會投資虧損上百億的聯合再生？請時任屏東縣長潘孟安先出來講清楚。

經過進行記名表決和重複表決結果，贊成者多數。韓國瑜表示，照民眾黨團修正動議通過。

國發基金 民眾黨 民進黨 黃國昌

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