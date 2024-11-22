公務員之死犯眾怒 勞團籲勞動部制定職場霸凌防治法、陳菊應該公開說明

勞動部勞動力發展署北分署鬧出職場霸凌，全國民眾怒氣沸騰，勞動部何佩珊也為此請辭下台。桃園市產業總工會今聲明，公務人員也應納入職安法保障，並擁有組工會的權利，同時呼籲勞動部比照性騷擾防治法，研議制定職場霸凌防治法。

桃產總說，政府機關內部監督機制已經完全失靈，難以讓人民信任，雖然昨天監察院主動要求勞動部提供資料，但外傳當事人與監察院長陳菊屬同一派系，桃產總主張陳菊應該公開說明，避免放水打假球的質疑。

再者，桃產總呼籲政府應立刻開放公務人員、約聘僱納入職安法保障，擁有組織工會的權利，有真正的爭議權與協商權，才能避免遺憾與悲劇再次發生，這是刻不容緩的工作。

對於勞動部的職場不法侵害防治，桃產總說，目前勞動部提出的不法侵害指引僅是行政指導，職安法也只要求雇主提出預防計畫，但對於若發生霸凌案該如何處理，勞動部沒有相關規範，建議應比照性騷擾防治法，研議制定職場霸凌防治法。

桃產總也說，低薪、彈性工作對勞動者而言，其實就是嚴重霸凌，桃產總將全力聲援「1221公部門低薪聯盟尾牙行動」。