京華城案 柯文哲大帳房李文宗不認罪…聲請延押下周二開庭

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城案，今天對民眾黨主席柯文哲的「大帳房」李文宗聲請延長羈長押禁見2月，法院收聲請狀後，隨即排訂庭期，訂本月26日下周二下午2點開庭訊問。

據了解，李文宗的延押聲請卷證今天上午送進法院，檢察官聲請限制閱卷，即閱卷時只能手抄筆記於筆記紙上，筆記紙於延押庭訊問結束需交回本院，且卷證不能複製、攝影。

法官在正式開庭前加開「閱卷庭」，當天上午10點10分先開一庭，請檢察官到庭敘明限制閱卷的理由及方式，也請辯護人到庭陳述意見。

檢察官本月19日提訊李文宗偵辦，李未認罪，檢方認定李文宗有刑事訴訟法羈押的原因及必要，聲請對李延長羈押禁見。

檢方表示，李文宗今年9月29日經法院裁定羈押2月，檢察官就相關犯罪事實，分別於10月4日、17日、25日，11月6日、8日、19日六度訊問李，使之陳述意見及答辯，並保障其訴訟防禦權之行使。

檢方認為，李文宗涉及貪汙違背職務收受賄賂罪、刑法公益侵占罪、背信罪，李文宗與共犯或證人供述歧異，且有共犯滯留境外，相關事證仍待追查，有事實足認李有勾串共犯或證人之虞，若不予延長羈押，恐使案情隱晦不明之風險驟升，難以有效追訴。

位處台北市松山區的京華城改建「京華廣場」案，容積率由560%一路暴增到840%，檢廉懷疑涉及官商勾結，威京集團主席沈慶京透過台北市議員應曉薇陳情拜訪前副市長彭振聲，並與柯文哲多次「便當會」，致鼎越開發獲20%容積獎勵率、獲不正利益111億元。