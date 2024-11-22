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藍提案成立「郭智輝調查委員會」逕付二讀交付協商

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝日前赴立法院列席報告，國民黨團總召傅崐萁質疑郭智輝名下股票利用兒子當人頭公司進行移轉，郭智輝動怒回應。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝日前赴立法院列席報告，國民黨團總召傅崐萁質疑郭智輝名下股票利用兒子當人頭公司進行移轉，郭智輝動怒回應。記者葉信菉／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前踢爆經濟部長郭智輝將自己持有19億元的股票，轉讓給兒子掛名的人頭公司。國民黨立法院黨團今天在立法院提案變更議程，將「郭智輝調查委員會」列為第一案，全案經表決後逕付二讀，交付黨團協商。

立法院今天召開院會，原訂在立法院報告事項處理完畢後，處理「學生輔導法」修正案二、三讀，不過國民黨提案變更議程，將成立「郭智輝調查委員會」列為討論事項第一案。全案上演表決大戰，最後贊成國民黨提案為57人、反對46人，提案通過。

根據國民黨團提案指出，國民黨團為經濟部長郭智輝於就任部長前疑似涉及不當移轉股權，為嚴肅官箴及端正政府形象，擬請院會成立「郭智輝調查委員會」調查其是否涉及股權移轉相關弊案。不過議程經表決通過後，國民黨團又向主席台遞交修正動議，改為「部會首長財產申報調查委員會」。

國民黨團書記長林思銘表示，公務員財產申報絕對不能有隱匿財產或虛報情形，但郭智輝就任前就疑似移轉股權、刻意規避陽光法案，違反公職人員財產申報強制信託規定，而且涉及股權移轉、假交易等情形，應該要成立全院調查委員會查明清楚。

民進黨立委鍾佳濱痛批，憲法規定立法院職權為審查預算案、法律案等，請問此案是立法院要行使哪一項職權？公職人員財產申報受理機關、處罰機關在監察院手上，郭智輝若有被檢舉會由監察院調查，民進黨團不配違憲行使職權。

全案進入大體討論後，林思銘、鍾佳濱、民進黨立委蔡易餘、國民黨立委王鴻薇、謝龍介陸續發言後，國民黨提議「停止討論」，導致原本要發言的民進黨立委莊瑞雄不滿。莊瑞雄立刻站上發言台敲桌抗議。朝野一度爆發衝突，最後韓國瑜宣告休息5分鐘後，衝突暫告一段落，才得以進行表決。

國民黨 立法院 財產申報 郭智輝

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