藍提案成立「郭智輝調查委員會」逕付二讀交付協商

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前踢爆經濟部長郭智輝將自己持有19億元的股票，轉讓給兒子掛名的人頭公司。國民黨立法院黨團今天在立法院提案變更議程，將「郭智輝調查委員會」列為第一案，全案經表決後逕付二讀，交付黨團協商。

立法院今天召開院會，原訂在立法院報告事項處理完畢後，處理「學生輔導法」修正案二、三讀，不過國民黨提案變更議程，將成立「郭智輝調查委員會」列為討論事項第一案。全案上演表決大戰，最後贊成國民黨提案為57人、反對46人，提案通過。

根據國民黨團提案指出，國民黨團為經濟部長郭智輝於就任部長前疑似涉及不當移轉股權，為嚴肅官箴及端正政府形象，擬請院會成立「郭智輝調查委員會」調查其是否涉及股權移轉相關弊案。不過議程經表決通過後，國民黨團又向主席台遞交修正動議，改為「部會首長財產申報調查委員會」。

國民黨團書記長林思銘表示，公務員財產申報絕對不能有隱匿財產或虛報情形，但郭智輝就任前就疑似移轉股權、刻意規避陽光法案，違反公職人員財產申報強制信託規定，而且涉及股權移轉、假交易等情形，應該要成立全院調查委員會查明清楚。

民進黨立委鍾佳濱痛批，憲法規定立法院職權為審查預算案、法律案等，請問此案是立法院要行使哪一項職權？公職人員財產申報受理機關、處罰機關在監察院手上，郭智輝若有被檢舉會由監察院調查，民進黨團不配違憲行使職權。

全案進入大體討論後，林思銘、鍾佳濱、民進黨立委蔡易餘、國民黨立委王鴻薇、謝龍介陸續發言後，國民黨提議「停止討論」，導致原本要發言的民進黨立委莊瑞雄不滿。莊瑞雄立刻站上發言台敲桌抗議。朝野一度爆發衝突，最後韓國瑜宣告休息5分鐘後，衝突暫告一段落，才得以進行表決。