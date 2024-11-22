快訊

12強賽／超強！中華隊8：2輾壓美國 晉級機會從鬼門關走回來

清大證實有意願整併中華大學！校長曝「這是好的機會」

12強賽／教頭曾豪駒也玩脆！東京發早安文引1.3萬讚 網：你火了

賴總統首度出訪 學者：彰顯太平洋地區重要戰略意義

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統預計於11月30日至12月7日展開「繁榮南島智慧永續」之旅。記者劉學聖／攝影
賴清德總統預計於11月30日至12月7日展開「繁榮南島智慧永續」之旅。記者劉學聖／攝影

賴清德總統任內首度出訪，預計於11月30日至12月7日展開「繁榮南島智慧永續」之旅。清華大學社會學研究所副教授陳明祺分析，賴總統首度出訪選擇馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉等三太平洋友邦，彰顯了太平洋地區對台灣的重要戰略意義，此行除了鞏固邦誼，也能持續促進友邦繁榮的策略與承諾。

陳明祺分析，不論在戰略面或外交面，太平洋友邦對台灣都具有重要意義，加上目前中國不斷擠壓台灣的國際參與空間，與原有邦交國建立更好、更強韌的雙邊關係，不論對台灣的總體外交、國家安全而言都是重中之重。

陳明祺說，面對白宮政治新局，鞏固邦誼在印太戰略環境下已成為台灣至關重要的任務，除此之外，此次出訪前往馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉三國，不論對於當地社會、社區都能提供有效的經濟支持，持續促進友邦繁榮的策略與承諾。

國民黨立委賴士葆近期表示，賴總統無法過境美國本土代表美方對賴有疑慮。陳明祺對此指出，台灣元首出訪太平洋行之有年，此次應會依循相關原則思考，刻意連結至所謂的疑美論、疑賴論都是不恰當的形式，相關言論對美方給予台灣的諸多安全承諾、外交協助，都是不必要的質疑，甚至可能影響過去長期累積的美台互動基礎。

國民黨 帛琉 馬紹爾群島

延伸閱讀

蔡明彥先遣南太三友邦 視導賴總統出訪維安

賴總統出訪過境夏威夷 林郁方：美國政權交接避敏感

【即時短評】蔡昔訪美享過境套餐 賴首出訪低調有原因

影／賴清德總統就任首次出訪 田中光籲中國勿無謂干擾

相關新聞

京華城案「完全認罪」！朱亞虎200萬交保 今下午恢復自由

與民眾黨主席柯文哲共涉京華城弊案的前鼎越開發董事長朱亞虎，偵查中坦認行賄、完全認罪，檢方認為，朱已無羈押必要，聲請對朱以...

京華城案 柯文哲大帳房李文宗不認罪…聲請延押下周二開庭

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城案，今天對民眾黨主席柯文哲的「大帳房」李文宗聲請延長羈長押禁見2月，法院收聲請狀...

MeToo鬧到霸凌 民進黨執政9年「公平正義」還記得多少

勞動部職場霸凌案延燒，勞動部長何佩珊請辭獲准，行政院長卓榮泰鞠躬道歉，賴清德總統繼發文道歉後、22日出席活動也公開致歉；但事件發生之初，民進黨政府卻是想掩蓋真相，眼看勞動部調查報告紙包不住火，才陸續設防火牆斷尾求生，但仍無法滅掉社會怒火。從MeToo事件到霸凌案連環爆，民進黨執政邁入第九年，卻已經離當年在野主張的公平正義，越來越遠。

公務員之死犯眾怒 勞團籲勞動部制定職場霸凌防治法、陳菊應該公開說明

勞動部勞動力發展署北分署鬧出職場霸凌，全國民眾怒氣沸騰，勞動部何佩珊也為此請辭下台。桃園市產業總工會今聲明，公務人員也應...

藍提案成立「郭智輝調查委員會」逕付二讀交付協商

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前踢爆經濟部長郭智輝將自己持有19億元的股票，轉讓給兒子掛名的人頭公司。國民黨立法院黨團今天...

賴總統首度出訪 學者：彰顯太平洋地區重要戰略意義

賴清德總統任內首度出訪，預計於11月30日至12月7日展開「繁榮南島智慧永續」之旅。清華大學社會學研究所副教授陳明祺分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。