賴總統首度出訪 學者：彰顯太平洋地區重要戰略意義

賴清德總統任內首度出訪，預計於11月30日至12月7日展開「繁榮南島智慧永續」之旅。清華大學社會學研究所副教授陳明祺分析，賴總統首度出訪選擇馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉等三太平洋友邦，彰顯了太平洋地區對台灣的重要戰略意義，此行除了鞏固邦誼，也能持續促進友邦繁榮的策略與承諾。

陳明祺分析，不論在戰略面或外交面，太平洋友邦對台灣都具有重要意義，加上目前中國不斷擠壓台灣的國際參與空間，與原有邦交國建立更好、更強韌的雙邊關係，不論對台灣的總體外交、國家安全而言都是重中之重。

陳明祺說，面對白宮政治新局，鞏固邦誼在印太戰略環境下已成為台灣至關重要的任務，除此之外，此次出訪前往馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉三國，不論對於當地社會、社區都能提供有效的經濟支持，持續促進友邦繁榮的策略與承諾。

國民黨立委賴士葆近期表示，賴總統無法過境美國本土代表美方對賴有疑慮。陳明祺對此指出，台灣元首出訪太平洋行之有年，此次應會依循相關原則思考，刻意連結至所謂的疑美論、疑賴論都是不恰當的形式，相關言論對美方給予台灣的諸多安全承諾、外交協助，都是不必要的質疑，甚至可能影響過去長期累積的美台互動基礎。