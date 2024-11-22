藍推罷免連署加嚴修法 李柏毅：韓國瑜挾怨報復

WECARE高雄發起人尹立與民進黨立委李柏毅、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、李昆澤，黃捷、邱志偉今天在立法院舉行記者會，批評國民黨「要求罷免連署須附身分證正反面影本」根本是「韓國瑜條款2.0」，讓立法院直接退回1994年，重現30年前的「韓國瑜條款」鬧劇。

尹立指出，30年前的國民黨為了保住面臨罷免的韓國瑜及多位藍營立委，提出了高門檻的「韓國瑜條款」，包括提高連署要求及設置「投票率須過半、同意票須超過有效票一半」的鳥籠式門檻，導致接下來20年間罷免案幾乎無法成案。直到2016年修法後，罷免權才真正回歸人民手中。

尹立批評，韓國瑜作為首位因罷免下台的地方首長，卻挾怨報復，推動要求罷免連署須附上身分證正反面影本的「韓國瑜條款2.0」，此舉根本是利用個資外洩的恐懼來架空人民的罷免權，再次試圖剝奪憲法賦予的基本權利。

李柏毅表示，以2020年罷免韓國瑜市長案為例，若要送交160萬份資料，其中還有40萬身分證影本到高雄市選委會，罷免案根本不可能會發生。他呼籲韓國瑜，如果藍白再強行通過韓國瑜條款2.0，歷史將再記上一筆，希望韓國瑜回頭是岸，站在歷史正義、正確的這一邊，務必捍衛憲法賦予人民的罷免權。

李昆澤表示，罷免連署只是罷免程序的第一步，若要設置高門檻，將嚴重踐踏人民直接民主、踐踏人民的權利，絕對不會接受。邱志偉指出，藍白兩黨違法亂紀、破壞憲政秩序，讓國家陷於動盪、空轉，韓國瑜應該阻止選罷法修惡。黃捷批評，藍白立委推動憲法訴訟法和財劃法，意圖掏空國家、癱瘓國政，現在急於修選罷法，正是為了鞏固權力，成為「土皇帝」後可以無視民意，做更可怕的事情。