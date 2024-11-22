京華城案「完全認罪」！朱亞虎200萬交保 今下午恢復自由

與民眾黨主席柯文哲共涉京華城弊案的前鼎越開發董事長朱亞虎，偵查中坦認行賄、完全認罪，檢方認為，朱已無羈押必要，聲請對朱以200萬元具保停止羈押，法官諭示同意，經聯繫朱亞虎友人今下午2時30分到院辦保後，持釋票到台北看守所辦理朱出監。

專案小組本月20日提訊朱亞虎出庭，釐清京華城案貪汙行收賄金流及會議討論細節，今天上午對朱亞虎聲請具保停押，今早聲請書即刻交送法院。

朱亞虎是台北市前兵役處處長，也是同案共犯、人仍在押台北市議員應曉薇的助理，還身兼鼎越開發公司董事長。

檢察官偵辦認為，朱亞虎涉犯貪汙對公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌，審酌其所涉及的相關犯罪事實，羈押期間已使其充分陳述及答辯，雖有羈押事由但無羈押必要，得以具保替代羈押。