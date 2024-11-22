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賴出訪能否過境美國？ 李大中：美對賴政府仍在觀察期

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴總統上任後首度出訪南太三友邦，淡江大學國際事務與戰略所教授李大中表示，美方顯然不希望在節骨眼橫生波折，尤其對賴政府的政策處於觀察期，因此也顯得態度相對審慎。記者劉學聖／攝影
賴總統上任後首度出訪南太三友邦，淡江大學國際事務與戰略所教授李大中表示，美方顯然不希望在節骨眼橫生波折，尤其對賴政府的政策處於觀察期，因此也顯得態度相對審慎。記者劉學聖／攝影

賴總統上任後將首度出訪，訪問南太的馬紹爾等三友邦，不過，是否能過境美國仍未揭底牌。淡江大學國際事務與戰略所教授李大中表示，美方顯然不希望在節骨眼橫生波折，尤其對賴政府的政策處於觀察期，而且明確認知到賴、蔡不同，因此也顯得美方的態度相對審慎。

李大中解讀，相信賴政府在520後希望藉由出訪過境美國本土，類似賴在去年8月以來蔡總統特使身份出訪巴拉圭過境紐約的安排；但拜登政府可能以正值大選，敏感度過高而婉拒。

李大中指出，美方的考量應該還包括美中關係，不希望在節骨眼橫生波折。對賴政府的政策處於觀察期，而且明確認知到賴、蔡不同，雖然兩人都強調維持現狀，但美國對蔡總統執政八年放心，評價算高，然而華府對賴總統的真正政策偏好、意識形態光譜，是否完全在美國掌握中？契合美國利益與期待？仍在判斷中，因此也顯得美方的態度相對審慎。

他進一步分析，未來華府三種可能，一種是常態與平常心，依據以往的慣例辦理台灣過境要求，第二種可能是展現特別友好與支持台灣的政治訊號，藉由賴的過境，利用台灣議題向北京施壓，展現外交強硬姿態，第三種是暫時押後台灣的過境要求，但目的也是藉此向北京要價。

李大中強調，過境美國，關鍵在明年川普政府態度，雖過境安排是台美協調，但主動權一定在美方，尤其是地點，涉及川普上任對中政策起手勢，取決於川普國安團隊的判斷，以及是否華府有意將台灣議題快速推升到美中關係的議程中，變數極大，台灣要審慎判斷。

川普 美國 華府 賴清德

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