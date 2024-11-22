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影／罷免連署附身分證 尹立：等同實質沒收罷免權

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
Wecare高雄發起人尹立（右二）與民進黨高雄市立委邱志偉（左一）、賴瑞隆（左二）、許智傑（右一），上午在立法院舉行「反對韓國瑜條款2.0 連署須附身分證=恐嚇人民」記者會，指立法院長韓國瑜連手藍白立委即將通過「罷免連署須附身分證影本」，此舉不但增加罷免的門檻和難度，難度之高等同實質沒收了人民的罷免權。記者黃義書／攝影
Wecare高雄發起人尹立（右二）與民進黨高雄市立委邱志偉（左一）、賴瑞隆（左二）、許智傑（右一），上午在立法院舉行「反對韓國瑜條款2.0 連署須附身分證=恐嚇人民」記者會，指立法院長韓國瑜連手藍白立委即將通過「罷免連署須附身分證影本」，此舉不但增加罷免的門檻和難度，難度之高等同實質沒收了人民的罷免權。記者黃義書／攝影

Wecare高雄發起人尹立與民進黨高雄市立委黃捷、李柏毅、邱志偉、賴瑞隆、李昆澤、邱議瑩、許智傑，上午在立法院舉行「反對韓國瑜條款2.0 連署須附身分證=恐嚇人民」記者會，指立法院長韓國瑜連手藍白立委即將通過「罷免連署須附身分證影本」，此舉不但增加罷免的門檻和難度，難度之高等同實質沒收了人民的罷免權。

罷免高雄市長韓國瑜的發起人尹立，以當時罷免的連署第二階段為例，人口數的10％連署人數，約20多萬份，當時送了40萬份連署書，來面對最嚴格的審查。如再加身分證影本要從40萬份複印成80萬份，如再加身分證正反面影本，將高達160萬份。難度不但提高，也造成個資洩漏的風險。尹立表示，此事罷免難度不是倍增的問題，是幾乎是不可行。

Wecare高雄發起人尹立（右四）與民進黨高雄市立委黃捷（左起）、李柏毅、邱志偉、賴瑞隆、李昆澤（右起）、邱議瑩、許智傑，上午在立法院舉行「反對韓國瑜條款2.0 連署須附身分證=恐嚇人民」記者會，指立法院長韓國瑜連手藍白立委即將通過「罷免連署須附身分證影本」，此舉不但增加罷免的門檻和難度，難度之高等同實質沒收了人民的罷免權。記者黃義書／攝影
Wecare高雄發起人尹立（右四）與民進黨高雄市立委黃捷（左起）、李柏毅、邱志偉、賴瑞隆、李昆澤（右起）、邱議瑩、許智傑，上午在立法院舉行「反對韓國瑜條款2.0 連署須附身分證=恐嚇人民」記者會，指立法院長韓國瑜連手藍白立委即將通過「罷免連署須附身分證影本」，此舉不但增加罷免的門檻和難度，難度之高等同實質沒收了人民的罷免權。記者黃義書／攝影

尹立 罷免 身分證 韓國瑜

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