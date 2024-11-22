蔡明彥先遣南太三友邦 視導賴總統出訪維安

總統府宣布賴總統將在11月底出訪南太的馬紹爾等3友邦，國安局今天主動表示，局長蔡明彥近日前往馬紹爾、帛琉以及吐瓦魯等南太友邦，針對賴清德總統赴訪進行先期維安視導，並與友邦元首及政要就共同關切議題交換意見。各友邦政府均高度期待賴總統到訪，並盼持續強化與台灣在各領域的合作關係。

國安局表示，馬紹爾海妮總統在會談中，肯定台、馬夥伴關係穩健發展，歡迎賴總統首次海外出訪便前往南太國家，並期待與賴總統會晤交換意見。海妮總統亦表達對區域海洋安全議題之關切，蔡局長回應指出，台、馬兩國共同面臨新興安全威脅，雙方可建立制度化交流機制，推進實質合作。

帛琉總統惠恕仁因出席「聯合國氣候變遷大會」（COP29），指定財政部長烏卡雷接見蔡明彥。烏卡雷表示，今年帛琉總統大選期間，遭受嚴重外來網路攻擊，帛琉政府深刻體認強化網路安全的重要性。蔡明彥回應台灣應處中共網攻威脅經驗豐富，願意協助帛琉強化網路安全韌性。

吐瓦魯總理戴斐立也因出席COP29不在國內，由副總理倪勒索尼接見蔡明彥。倪勒索尼強調，吐國日益關注國際安全情勢，尤其中共在南太地區試射彈道飛彈，已影響區域和平穩定。台、吐雙方同意未來將加強情資交流，以掌握區域情勢發展動向。

目前我國南太友邦正積極安排賴總統到訪活動，各項接待及維安準備工作已陸續到位，以期賴總統訪問行程圓滿順利。