蔡英文會加拿大政學界人士 加國議員讚「破冰之旅」

前總統蔡英文今晚與加拿大政學界人士餐敍，代表加方致詞的加台國會議員友好協會會長史葛洛將蔡英文此行比喻為「破冰之旅」，並表示要讓全世界認清台灣代表的是一個身處在逆境下的民主，旁邊就是一個巨大的霸凌者。

史葛洛（Judy Sgro）說，她代表加拿大三級政府和所有同僚，歡迎蔡英文來到加拿大。

她說：「身為國會議員，我們歡迎來自各地的政府成員，但沒有哪一位讓我感到如此激動，現在我眼中甚至含著淚水；看著妳從那道門走來，那是我們各層級和台灣一起努力，要保護台灣，要讓全世界認清，台灣代表的是一個身處在逆境下的民主，旁邊就是一個巨大的霸凌者。」

史葛洛向蔡英文表示：「在台灣的外交作為、尤其是在妳的領導下，已增強了台灣和加拿大、乃至整個世界與台灣的關係。『台灣』已成為眾人談論的話題，大家都在談台灣的成就，也在談台灣每天面臨的處境。」

史葛洛說，蔡英文此行是「破冰之旅」，在此之後，她期盼能再見到蔡英文來加拿大「很多很多次」。

史葛洛稍早在接受媒體採訪時，強調加拿大眾議院才剛通過挺台動議，反制中國曲解聯合國大會第2758號決議。她說，此案重申台灣可以獨立參與聯合國之下包括世界衛生組織（WHO）等許多國際組織。台灣有很多訊息知識可以分享，中國不該從中阻撓，「台灣加入這些組織機構，這世界會變得更好」。

這場晚宴有10多位加拿大聯邦、省、市議員及智庫學者參加。他們大多數都曾造訪台灣。蔡英文到場時，逐一與每位與會人士熱切互動。

其中，多倫多台裔市議員陳伶俐（Lily Cheng）特別向蔡英文表示，她非常仰慕蔡英文身為女性領導人所做的一切，疫情期間的表現尤其突出，感謝蔡英文做為大家的楷模。

蔡英文致詞時，先是打趣感謝大家願意在美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）也在多倫多的時候，前來和她相聚。她感謝大家對她的歡迎，也歡迎大家造訪台灣，並舉杯祝福台加有美好未來。

蔡英文這趟加拿大之旅是應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，出席22日至24日在哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主自由的努力與信念。蔡英文將在明天一早出發赴哈利法克斯。