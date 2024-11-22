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賴總統出訪過境夏威夷 林郁方：美國政權交接避敏感

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴總統上任後將首度出訪南太友邦，前立委林郁方解讀，美國政府正值政權交接期，官員恐怕只想多一事不如少一事。圖為賴總統2022年11月以特使身分訪問帛琉。圖／總統府提供
賴總統上任後將首度出訪南太友邦，前立委林郁方解讀，美國政府正值政權交接期，官員恐怕只想多一事不如少一事。圖為賴總統2022年11月以特使身分訪問帛琉。圖／總統府提供

賴總統上任後將首度出訪，訪問南太的馬紹爾等三友邦，不過外界不免質疑，賴總統上5個月才首次出訪，相較於歷任元首已晚了許多，而且出訪南太應該不會過境美國本土。國民黨前立委林郁方認為，美國政府目前正值政權交接期，相關部門恐怕也不願在此時碰觸敏感的兩岸問題。

林郁方解讀，拜登政府官員恐怕都在找出路而恐怕比較混亂，已不太願意管這種事，尤其過境是一件大事，更可能牽涉兩岸互動的敏感神經，對於美方政務官而言，現在的時機點恐怕只想多一事不如少一事。

林郁方進一步分析，美國對台灣政情掌握相當確實，當然也擔心兩岸情勢更加緊張，他指出，總統出訪前，外交部門一定會準備多套計畫，包括出訪拉美、加勒比海或訪問南太等不同行程，有可能事前也與美方商討，那麼賴總統過去的背景、發言以及美國近期政權交接而青黃不接的時機點，都可能是美方考量的因素。

林郁方指出，南太各國已經是台灣目前的非常重要友邦，尤其中國大陸在此區域動作頻頻，砸下大量資源，已經引起美國、澳洲作為區域強權的緊張，賴總統當然有必要出訪鞏固邦交。

不過他也提醒，外交是內政與兩岸的延伸，兩岸雖然難以回到馬政府的外交休兵，但若持續對峙緊張，辛苦的仍是第一線外交人員；其次國內事務包括光電弊端等問題重重，近日爆發的勞動部公務員之死案已經引發全社會對於職場霸凌現象的關切，政府不可不慎。

出訪 夏威夷 林郁方 美國 賴清德

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