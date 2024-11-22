賴總統任內首次出訪選擇南太 黨政人士曝3大思考方向

黨政人士今天表示，總統賴清德任內首次出訪選擇太平洋3友邦，主要思考從地緣政治視角出發，在太平洋島鏈國家共同面對威權主義擴張威脅之際，透過元首外交，與友邦國家共同打造太平洋戰略布局，共撐「民主保護傘」。

賴總統11月30日將啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，訪問帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島共和國等南太3友邦，預計12月6日返抵國門。

黨政人士表示，總統出訪3友邦有3大思考方向，第一， 太平洋友邦元首力邀回訪。雖然賴總統擔任副總統期間，曾於2022年11月「帛旅專案」，率團訪問帛琉，推廣帛琉觀光，然距離上次元首外交赴太平洋友邦已經是5年之久。

該人士說，前總統蔡英文於2019年3月「海洋民主之旅」，曾率團赴訪帛琉、馬紹爾群島及諾魯等國，另於2017年10月「永續南島、攜手共好」太平洋友邦之旅，率團赴訪馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島等國。上次元首訪問吐瓦魯已是7年前。因此，3友邦元首在賴總統就職及國慶時都當面熱情邀請，因此優先回訪太平洋友邦。

第2，太平洋戰略與民主盟友。黨政人士說，太平洋地緣政治的重要性，由美國總統拜登（JoeBiden）2023年9月在白宮接待18個太平洋島國的領導人，一年內第2次舉行美國-太平洋島國峰會，布局太平洋島鏈地緣政治影響力可見一斑。

該人士說，台灣位於第一島鏈，長年面對中國威脅，如何與太平洋島鏈國家深化合作至關重要，而一如台灣受中國灰色地帶侵擾、認知作戰滲透等行徑愈發頻繁，太平洋友邦也深受其害。

黨政人士說，帛琉，位於第2島鏈，因地緣關係，與美、日、澳等周邊民主陣營國家關係密切，在美中競逐下其地位益發關鍵；二來，台帛邦誼深厚穩健，今年適逢建交25週年，且成功連任的總統惠恕仁挺台立場鮮明，不僅堅定在國際上為台發聲，甚至多次公開批評中國的威權主義等行徑。

黨政人士說，馬紹爾、吐瓦魯兩友邦，長年為台灣在各種國際場合發聲，為台灣爭取參與國際空間不遺餘力，如馬紹爾總統海妮（Hilda Heine）日前在聯合國總辯論上公開表示，「只有台灣民主政府才能代表2300萬人民」，強調聯大第2758號決議不應排除台灣有意義參與聯合國體系；吐瓦魯總理戴斐立（FeletiTeo）也多次在國際場域為台灣仗義執言，如世界衛生大會、聯合國大會，都堅定支持台灣。

第3，共同面臨島嶼國家氣候變遷的難題。黨政人士表示，賴總統就職滿月在總統府成立3大委員會，將當前全球關注的氣候變遷、健康促進、社會韌性議題擬定國家戰略，以委員會作為平台，與國際社會展開更緊密的合作交流。

該人士表示，太平洋3友邦在氣候變遷、健康促進、公共衛生等議題長年緊密互惠合作，正是在相關議題上，與台灣最為緊密合作的國家。總統這次出訪，是以具體行動展邦誼深化與攜手合作，呼應南島共榮精神。

黨政人士提到，今年8月，台灣與美、澳、日等國家，才剛於吐瓦魯合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）活動，一來聚焦如何應對氣候變遷，二來深化邦誼，更藉此與周邊民主陣營國家經驗交流、緊密合作。

黨政人士說，值得注意的是，中國發表「國際零碳島嶼合作倡議」，在「南南合作計畫」框架下向世界島國遞出邀請，宣示強化對抗氣候變遷合作的計畫。台灣在太平洋地區3友邦帛琉、馬紹爾群島及吐瓦魯，在「聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議」（COP29）的會場上為台灣發聲，台灣也與友邦通力合作舉行場邊會議，展現淨零碳排的貢獻。

該人士強調，賴總統首次出訪選擇太平洋3友邦，正是從地緣政治視角出發，在太平洋島鏈國家共同面對威權主義擴張威脅之際，透過元首外交，與友邦國家共同打造太平洋戰略佈局，共撐「民主保護傘」。