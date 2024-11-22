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罷傑發起人向許智傑下戰帖邀辯論 服務處：無法配合

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
罷傑發起人朱磊（左)今早赴立委許智傑服務處下戰帖，邀許公開辯論，由許智傑服務處副主任蘇致榮代表接受。記者王昭月／攝影
罷傑發起人朱磊（左)今早赴立委許智傑服務處下戰帖，邀許公開辯論，由許智傑服務處副主任蘇致榮代表接受。記者王昭月／攝影

曾競選高雄市議員未遂的鳳山市民朱磊，因不滿選區立委許智傑帶職參選」，控背棄參選承諾去角逐其他職務，發起罷免連署。今早更前往許智傑服務處下戰帖，邀許公開辯論，許智傑服務處表示，立法院目前甲動，辨論一事基本上「不配合」。

本屆立委就職明年初滿一年，但高雄8席民進黨區域立委中，有四席表態爭取下屆高雄市長選舉黨內提名，移居高雄多的多牛的香港新住民朱磊不滿許智傑帶職參選，發動罷免，今早並下戰帖，同時質疑市長陳其邁，不該與這種「落跑」不顧選民的人站一起。

「罷傑」發起人朱磊說，先前他公開發起罷免許智傑，許也多次表示會「正面迎戰」，並稱「政績有目共睹」，其後卻發文，不僅迴避質疑，更涉嫌用影射手法，企圖煽動「族群對立、歧視及仇恨」。因此他要邀許立委針對「立委帶職參選」一事公開辯論，討論未經選民同意，立委帶職參選是否有正當性？是否構成對選民詐欺或背信？藉此促請法律制定統一標準，為不負責任的選舉文化畫上休止符。

朱磊親下戰帖，由許智傑服務處副主任蘇致榮代為接下，蘇表示，許今天在立院針對修改選罷法這件事為市民權益打拚，委員長期在地方服務鄉親，為鳳山的建設努力，「我們不畏立場對立的選民挑戰」。目前委員在立法院長期處於甲級動員狀態，「辯論這件事可能無法配合」，「基本上是拒絕」，至於發起罷免一事，委員尊重民主機制。

罷傑發起人朱磊（右)今早赴立委許智傑服務處下戰帖，邀許公開辯論。記者王昭月／攝影
罷傑發起人朱磊（右)今早赴立委許智傑服務處下戰帖，邀許公開辯論。記者王昭月／攝影

帶職參選 罷免 許智傑

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