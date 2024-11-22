推動環境永續 副總統：讓更多人重新認識台灣

內政部國家公園署今天舉辦「台灣‧北回歸線之巔／福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇」；副總統蕭美琴表示，政府與民間共同促成北回歸線作為永續廊帶，北回歸線不只是地理座標，更是能讓世界認識台灣的途徑，看到台灣的獨一無二。

內政部國家公園署今天在集思交通部國際會議中心舉辦「台灣‧北回歸線之巔／福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇」，蕭副總統、內政部政務次長董建宏、文化部政務次長李靜慧等人出席；主辦單位表示，共有11個政府部會代表、32個重要企業ESG代表、38個NGO團體負責人出席與會。

蕭副總統致詞表示，台灣在國際上被看到的面向有很多，今天論壇所要呈現的面向是台灣具有豐富多元的生態，她感謝參與的政府機關以及民間協力夥伴，共同促成北回歸線作為一個永續廊帶，以及在國際上推廣台灣多元樣貌的重要主軸，論壇透過跨領域的討論，使永續發展課題有更多新思維與想法，也讓更多民眾重新認識台灣。

蕭副總統說，北回歸線不只是空間上的地理座標，更是一個能夠串起世界認識台灣的路徑，論壇所討論的資源保育與環境管理、多元文化與人文美學、生態旅遊與地方創生、全民教育與環境學習、身心韌性與健康促進5大主軸，也是政府政策推動的重大目標。

蕭副總統表示，北回歸線所經過之處，很多都是沙漠或高原，也有經過人口密集的大都市如中國廣州、孟加拉達卡，但沒有一個地方像台灣一樣的多元；她回憶過去在花蓮服務時，豐濱鄉與瑞穗舞鶴台地的北回歸線地標，以及玉里是歐亞板塊及菲律賓海板塊交界處，而過去在過年期間沒有行程時，會去瓦拉米步道走走。

蕭副總統說，盼透過論壇從教育人文、生態旅遊以及永續保育等觀點，共同向台灣人民重新介紹台灣，讓大家能夠重新認識台灣，更能夠讓世界看到台灣獨一無二的地方。

董建宏表示，內政部結合中央跨部會、地方政府、企業ESG、NGO團體等資源，共同建構北回歸線永續發展軸帶，未來將接軌國際與23.5°N的其他國家、地區建立溝通與合作管道，透過辦理國際宣傳、參與國際展覽與露出，讓世界各國得以認識台灣的自然人文之美。