影／賴清德總統就任首次出訪 田中光籲中國勿無謂干擾

總統府上午宣布賴清德總統即將在11月30至12月6日出訪友邦，總統府發言人郭雅慧指出，此次出訪將有三個核心目標，包括智慧永續、民主永續、邦誼永續。這次也是賴總統上任以來首次出訪。賴清德總統預計率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅。今年適逢我國與太平洋邦交國吐瓦魯國建交45周年、與馬紹爾群島共和國建交26周年，以及與帛琉共和國建交25周年。

對於賴清德總統是否過境美國夏威夷，外交部次長田中光說，相關過境安排，都在持續規畫中，目前不方便透露，但有四項重要原則，包括安全、尊嚴、便利與舒適。田中光表示，高層出訪一向都是我們非常關注的事，維安會做充分準備，也呼籲中國，不要做無謂的干擾，包括發動僑胞干擾ㄔ。我國駐在地的大使館，會跟當地僑胞、安全單位保持充分合作，要確保出訪沒有無端的騷擾。