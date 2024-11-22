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立院法案闖關 上演朝野表決戰

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨立委葉元之（右）在議場喊話民進黨不要讓學生上戰場，民進黨立委張雅琳（左）拿著罷免鳥籠與葉元之對嗆各自表述立場。記者潘俊宏／攝影
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨立委葉元之（右）在議場喊話民進黨不要讓學生上戰場，民進黨立委張雅琳（左）拿著罷免鳥籠與葉元之對嗆各自表述立場。記者潘俊宏／攝影

立法院院會今天審查貨物稅條例、學生輔導法、選罷法等法案，其中日前國民黨立委徐巧芯所提的民防法修正案遭退回程序委員會，今天在報告事項又被國民黨立委葉元之換版本提出，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨反對，全案進入表決，結果以57票反對民進黨提議。

民防法表決前，民進黨立委拿手舉牌在議場喊話不要無視中共威脅，葉元之則高喊不要讓學生上戰場，引來民進黨立委張雅琳拿著罷免的鳥籠上前與之對嗆不要造謠，兩人數度以手指責對方並表達立場，表決後以57票反對、47票贊成退回民進黨提案。

立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨反對後全案進入表決，結果以57票反對民進黨提議。記者潘俊宏／攝影
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨反對後全案進入表決，結果以57票反對民進黨提議。記者潘俊宏／攝影
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨反對後全案進入表決，結果以57票反對民進黨提議。記者潘俊宏／攝影
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨反對後全案進入表決，結果以57票反對民進黨提議。記者潘俊宏／攝影
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨立委葉元之在議場喊話民進黨不要讓學生上戰場。記者潘俊宏／攝影
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨立委葉元之在議場喊話民進黨不要讓學生上戰場。記者潘俊宏／攝影
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨立委葉元之（右）在議場喊話民進黨不要讓學生上戰場，民進黨立委張雅琳（左）拿著罷免鳥籠與葉元之對嗆各自表述立場。記者潘俊宏／攝影
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨立委葉元之（右）在議場喊話民進黨不要讓學生上戰場，民進黨立委張雅琳（左）拿著罷免鳥籠與葉元之對嗆各自表述立場。記者潘俊宏／攝影
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，並在議場高喊不要忽視中共威脅。記者潘俊宏／攝影
立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，並在議場高喊不要忽視中共威脅。記者潘俊宏／攝影

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