立院法案闖關 上演朝野表決戰

立法院院會今天審查貨物稅條例、學生輔導法、選罷法等法案，其中日前國民黨立委徐巧芯所提的民防法修正案遭退回程序委員會，今天在報告事項又被國民黨立委葉元之換版本提出，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨反對，全案進入表決，結果以57票反對民進黨提議。 民防法表決前，民進黨立委拿手舉牌在議場喊話不要無視中共威脅，葉元之則高喊不要讓學生上戰場，引來民進黨立委張雅琳拿著罷免的鳥籠上前與之對嗆不要造謠，兩人數度以手指責對方並表達立場，表決後以57票反對、47票贊成退回民進黨提案。 立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨反對後全案進入表決，結果以57票反對民進黨提議。記者潘俊宏／攝影立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨反對後全案進入表決，結果以57票反對民進黨提議。記者潘俊宏／攝影立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨立委葉元之在議場喊話民進黨不要讓學生上戰場。記者潘俊宏／攝影立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，國民黨立委葉元之（右）在議場喊話民進黨不要讓學生上戰場，民進黨立委張雅琳（左）拿著罷免鳥籠與葉元之對嗆各自表述立場。記者潘俊宏／攝影立法院院會報告事項今天處理國民黨立委葉元之所提民防法修正案，遭到民進黨立委反對提議退回，並在議場高喊不要忽視中共威脅。記者潘俊宏／攝影 國民黨 民進黨 民防 立法院 選罷法
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