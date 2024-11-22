賴總統11月30日出訪友邦 聚焦3大核心目標

總統府22日宣布賴清德總統即將在11月30至12月6日出訪友邦，總統府發言人郭雅慧指出，此次出訪將有三個核心目標，包括智慧永續、民主永續、邦誼永續。這次也是賴總統上任以來首次出訪。

郭雅慧表示，賴總統預計率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅。今年適逢我國與太平洋邦交國吐瓦魯國建交45週年、與馬紹爾群島共和國建交26週年，以及與帛琉共和國建交25週年。

郭雅慧說，今年5月，我國太平洋3友邦元首，包括馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立、帛琉惠總統恕仁都率團來台，參加總統就職典禮。上個月，吐瓦魯戴斐立總理又再次來訪，擔任我國國慶大典主賓，除了展現對台灣強勁支持，也當面再一次盛情邀請賴總統回訪。因此，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現我對太平洋友邦的重視，持續深化我國與友邦緊密友好夥伴關係，賴總統率團回訪友邦，

郭雅慧說，這次出訪以「繁榮南島 智慧永續」為名，賴總統期許核心目標達到三個永續，第一、是智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性，第二、是民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作。第三、邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

至於訪問團成員，包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵，僑委會委員長徐佳青，海委會主委管碧玲，原民會主委曾智勇，衛福部次長林靜儀等部會首長，共同見證具體合作成果。

郭雅慧說，賴總統此行出訪，將分別會晤，馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立，以及帛琉總統惠恕仁，就雙邊重要合作計畫、太平洋地區及國際議題充分交換意見，也將在馬紹爾群島與帛琉國會發表演說，參觀雙邊重點合作計畫，藉此彰顯台灣走向世界的承諾，與友邦攜手共榮發展的理念。此外，賴總統也將款宴僑胞，以及我駐三友邦大使館、技術團、醫療團人員與眷屬，表達政府的重視與慰勉。詳細的行程重點，接續有請外交部田次長進一步說明。

至於至此次出訪是否會過循往例過境美國領土，外交部次長田光中表示，有關過境的安排都還在進行中，不過對於過境的安排會秉持安全、尊嚴、舒適，除了官員一同隨行外，這次也將會有部分企業會一同隨形，主要是與友邦有經貿往來的企業為主，像是關鍵基礎設施、醫療建設、氣候變遷等相關的產業都會隨行，主要也是再度前往深化穩固經貿互動。