快訊

12強Live／2局上中華隊又敲2安還是無功而返 仍0：0平手

不只必勝客！ 台灣「達美樂」也漲價了 5款披薩「最多貴30元」

賴總統11月30日出訪友邦 聚焦3大核心目標

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統府發言人郭雅慧。（余弦妙攝）
總統府發言人郭雅慧。（余弦妙攝）

總統府22日宣布賴清德總統即將在11月30至12月6日出訪友邦，總統府發言人郭雅慧指出，此次出訪將有三個核心目標，包括智慧永續、民主永續、邦誼永續。這次也是賴總統上任以來首次出訪。

郭雅慧表示，賴總統預計率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅。今年適逢我國與太平洋邦交國吐瓦魯國建交45週年、與馬紹爾群島共和國建交26週年，以及與帛琉共和國建交25週年。

郭雅慧說，今年5月，我國太平洋3友邦元首，包括馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立、帛琉惠總統恕仁都率團來台，參加總統就職典禮。上個月，吐瓦魯戴斐立總理又再次來訪，擔任我國國慶大典主賓，除了展現對台灣強勁支持，也當面再一次盛情邀請賴總統回訪。因此，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現我對太平洋友邦的重視，持續深化我國與友邦緊密友好夥伴關係，賴總統率團回訪友邦，

郭雅慧說，這次出訪以「繁榮南島 智慧永續」為名，賴總統期許核心目標達到三個永續，第一、是智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性，第二、是民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作。第三、邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

至於訪問團成員，包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵，僑委會委員長徐佳青，海委會主委管碧玲，原民會主委曾智勇，衛福部次長林靜儀等部會首長，共同見證具體合作成果。

郭雅慧說，賴總統此行出訪，將分別會晤，馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立，以及帛琉總統惠恕仁，就雙邊重要合作計畫、太平洋地區及國際議題充分交換意見，也將在馬紹爾群島與帛琉國會發表演說，參觀雙邊重點合作計畫，藉此彰顯台灣走向世界的承諾，與友邦攜手共榮發展的理念。此外，賴總統也將款宴僑胞，以及我駐三友邦大使館、技術團、醫療團人員與眷屬，表達政府的重視與慰勉。詳細的行程重點，接續有請外交部田次長進一步說明。

至於至此次出訪是否會過循往例過境美國領土，外交部次長田光中表示，有關過境的安排都還在進行中，不過對於過境的安排會秉持安全、尊嚴、舒適，除了官員一同隨行外，這次也將會有部分企業會一同隨形，主要是與友邦有經貿往來的企業為主，像是關鍵基礎設施、醫療建設、氣候變遷等相關的產業都會隨行，主要也是再度前往深化穩固經貿互動。

帛琉 總統府發言人 馬紹爾群島

延伸閱讀

賴總統首度出訪友邦！ 30日啟程訪馬紹爾、吐瓦魯、帛琉

傳我將對美大規模軍購 總統府：目前無新一階段討論

金融時報：台灣命懸一線 考慮以4800億以上軍購向川普輸誠

川普回鍋台美貿易倡議添變數？ 府：有信心更深化

相關新聞

選罷法連署加嚴今不拚三讀了 林思銘：適當時機處理

立法院會今開會，外界關注國民黨立院黨團是否變更議程，闖關公職人員選舉罷免法，加嚴連署條件。國民黨團書記長林思銘表示，今天...

影／賴清德總統就任首次出訪 田中光籲中國勿無謂干擾

總統府上午宣布賴清德總統即將在11月30至12月6日出訪友邦，總統府發言人郭雅慧指出，此次出訪將有三個核心目標，包括智慧...

勞動部霸凌凸顯暗黑職場 挨罵、吃案已是鐵飯碗日常

公職過去是鐵飯碗，但是曾幾何時，公務員不再被大家追捧，國考人數今年來到6.6萬人低點，較高峰期直接腰斬。近期勞動部爆發員工遭霸凌事件，甚至引發憾事，讓公職環境「暗黑面」浮上檯面。聯合報數位版訪談多名公務員後發現，此案只是冰山一角， 從拍馬逢迎、搞小圈圈、勞役不均、升遷不公、家醜不外揚（吃案息事寧人）等劣質文化都不缺，公部門職場文化「現形記」正侵蝕深厚的文官體系。 「公務單位很封閉，所以很多事外界都不知道，被長官辱罵、公文來來回回被退N遍也不說原因，內部出事不能對外透露…… 這些都是我們的日常」，受訪的公務員說。

捍衛人民罷免權 民進黨團拂曉遞案一早議場集結

立法院會今天開會，民進黨立法院黨團成員擔心選罷法修法草案等案闖關，凌晨排隊拂曉遞案，希望爭取立法院能優先審查學生輔導法或...

賴總統首度出訪友邦！ 30日啟程訪馬紹爾、吐瓦魯、帛琉

賴清德總統將在30日啟動「繁榮南島、智慧永續」出訪友邦行程，將訪問我國南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯以及帛琉，預計12月...

防堵國民黨輾壓通過修選罷法 吳思瑤：奮戰到最後一刻

國民黨提出選罷法修正草案，研擬罷免連署須附身分證影本，遭批評是提高罷免連署難度。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，為防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。