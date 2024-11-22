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選罷法連署加嚴今不拚三讀了 林思銘：適當時機處理

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會今開會，外界關注國民黨立院黨團是否變更議程，闖關公職人員選舉罷免法，加嚴連署條件。國民黨團書記長林思銘表示，今天不會變更議程，會在適當時機提出二三讀程序。圖／聯合報系資料照片
立法院會今開會，外界關注國民黨立院黨團是否變更議程，闖關公職人員選舉罷免法，加嚴連署條件。國民黨團書記長林思銘表示，今天不會變更議程，會在適當時機提出二三讀程序。圖／聯合報系資料照片

立法院會今開會，外界關注國民黨立院黨團是否變更議程，闖關公職人員選舉罷免法，加嚴連署條件。國民黨團書記長林思銘表示，今天不會變更議程，會在適當時機提出二三讀程序。至於是否跟國民黨立委許宇甄提高罷免門檻的版本一同處理，林思銘說，沒有這樣規劃。

林思銘表示，大家很關心選罷法今天是否表決，因今天的議程已經排定四案，包括成立「經濟部長郭智輝調查委員會」、成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，以及學生輔導法、貨物稅條例二三讀，還有三讀後發言，可能要花費一個小時。

林思銘說，請民進黨不用擔心，國民黨今天不會變更議程處理選罷法；但他也強調，選罷法要求連署程序要附身分證正反面影本、填發證日期的版本，已經完成委員會跟立法院長韓國瑜的協商，會在適當時機提出來二三讀。

至於是否跟許宇甄主張罷免人的罷免票數要比當初的當選數多的版本一同處理，林思銘說，國民黨並沒有做這樣的規劃，已經可以表決的案子希望順順利利，希望民進黨不要阻擋，至於許宇甄這個版本，會在委員會充分討論之後，達到可以表決的時機，才會表決。

國民黨 林思銘 立法院 選罷法

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