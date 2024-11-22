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賴總統首度出訪友邦！ 30日啟程訪馬紹爾、吐瓦魯、帛琉

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧表示，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現我對太平洋友邦的重視，持續深化我國與友邦緊密友好夥伴關係，賴總統率團回訪友邦。記者周佑政／攝影
總統府發言人郭雅慧表示，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現我對太平洋友邦的重視，持續深化我國與友邦緊密友好夥伴關係，賴總統率團回訪友邦。記者周佑政／攝影

賴清德總統將在30日啟動「繁榮南島、智慧永續」出訪友邦行程，將訪問我國南太平洋友邦馬紹爾群島吐瓦魯以及帛琉，預計12月6日返抵國門，這也是賴總統上任後首度出訪友邦。至於過境地點，總統府及外交部則保密到家。

總統府發言人郭雅慧表示，今年適逢我國與太平洋邦交國吐瓦魯國建交45周年、與馬紹爾群島共和國建交26周年，以及與帛琉共和國建交25周年。

郭雅慧說，今年5月，我國太平洋3友邦元首，馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立、帛琉總統惠恕仁都率團來台，參加賴總統就職典禮。上個月，戴斐立又再次來訪，擔任我國國慶大典主賓，除了展現對台灣強勁支持，也當面再一次盛情邀請賴總統回訪。

郭雅慧表示，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現我對太平洋友邦的重視，持續深化我國與友邦緊密友好夥伴關係，賴總統率團回訪友邦。

郭雅慧說，這次出訪以「繁榮南島 智慧永續」為名，賴總統期許核心目標達到三個永續，第一、智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性，第二、民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作。第三、邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

媒體關注賴總統此行是否過境美國夏威夷，外交部次長田中光說，相關過境安排，都在持續規劃中，目前不方便透露，但有四項重要原則，包括安全、尊嚴、便利與舒適。

賴總統出訪期間，是否可能有來自中國大陸的騷擾、國安團隊如何因應？田中光說，「高層出訪一向都是我們非常關注的事，維安會做充分準備」，也呼籲中國，不要做無謂的干擾，包括發動僑胞干擾。我國駐在地的大使館，會跟當地僑胞、安全單位保持充分合作，要確保出訪沒有無端的騷擾。

出訪 吐瓦魯 帛琉 賴清德 馬紹爾群島

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