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捍衛人民罷免權 民進黨團拂曉遞案一早議場集結

中央社／ 台北22日電
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天開會，民進黨立法院黨團成員擔心選罷法修法草案等案闖關，凌晨排隊拂曉遞案，希望爭取立法院能優先審查學生輔導法或貨物稅中涉及弱勢照顧的條款。

立法院長韓國瑜20日召集朝野協商，討論罷免連署加嚴的選罷法修法草案，但各黨團無法達成共識，韓國瑜裁示依議事規則處理。由於草案已逾1個月的冷凍期，在野黨不排除在22日立法院會中提出變更議程案來處理。

立法院會今天開會，民進黨立法院黨團在臉書撰文表示，民進黨團書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰凌晨排隊、拂曉遞案，只為爭取立法院能夠優先審查學生輔導法或貨物稅中涉及弱勢照顧的條款，例如購置服務身心障礙者的復康巴士免稅等，真正與人民生活息息相關的法案。

民進黨立委林楚茵也在臉書撰文表示，除了洪申翰今天上午4時30分就來排隊，今天又是民進黨團51戰隊總動員的日子，一早就來議場集合，因為今天院會，國民黨團非常可能直接表決通過提高罷免門檻的修法。

林楚茵指出，如果修法通過，未來立委罷免難上加難，選民若想罷免立委，不分政黨的區域立委都將難以達成。

林楚茵說，一位不關心政治的朋友問她，國民黨如此自肥的修法，為何只有藍白立委急著搶過關、民進黨卻要拚死抵抗。因為罷免權是憲法賦予人民的參政權，是民主國家最基本的精神之一，民進黨必須守護，民進黨捍衛的不是自己的權力，民進黨守護的是人民的權利。

此外，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘等人也在立法院議場前接受媒體聯訪表示，民進黨團嚴陣以待，因為不知道稍後的院會會不會被突襲。

吳思瑤表示，民進黨團成員拂曉出擊也堅定站出來，希望教育民生法案優先，暫緩審議選罷法、反對惡修選罷法，民進黨團會跟人民站在一起。

林楚茵 民進黨 立法院 選罷法

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