防堵國民黨輾壓通過修選罷法 吳思瑤：奮戰到最後一刻

國民黨提出選罷法修正草案，研擬罷免連署須附身分證影本，遭批評是提高罷免連署難度。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，為防止國民黨今天在立法院會強勢輾壓通過選罷法修正案，民進黨團一早集結備戰，奮戰到最後一分鐘。

立法院長韓國瑜日前召集朝野協商，研商公職人員選舉罷免法部分條文修正草案等案，各黨團無法達成共識，韓國瑜裁示依議事規則處理。 民進黨團批評，韓國瑜只會當總機，讓朝野黨團代表發言後，就會說討論兩輪後各黨無共識，送院會處理。

吳思瑤今天在臉書指出，協商草草結束，當天她非常難受氣憤，從清晨4時30分拂曉出擊、連續上工13小時、抗爭行動還在進行、體力壓力都大到快崩潰的時刻，她接到總召柯建銘的電話，柯建銘當時人正在醫院、手術才剛結束安慰說，「思瑤辛苦了，沒關係。我們再想辦法！」

吳思瑤透露，柯建銘人在醫院病床上，還在全程追蹤朝野協商的情形。而電話那頭傳來總召的聲音有點恍神不清，才知道總召剛手術完連麻藥還沒退，意識還沒完全恢復。

吳思瑤表示，因應國民黨可能在今天強勢輾壓選罷法修正案，民進黨團一早集結備戰，大家都在問「到底還能做什麼？」她想說，該做的每一件事，民進黨團都會做好做滿，奮戰到最後一分鐘。