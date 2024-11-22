蔡英文好忙！正出訪加拿大 年底前可望訪美
前總統蔡英文目前正出訪加拿大，將出席在加拿大舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」（HISF）。蔡英文將在訪加行程結束後返台，而據了解，蔡英文今年底前還可望訪問美國，應美國智庫與學界邀請發表演說。
蔡英文出席「哈利法克斯國際安全論壇」前夕，國安人士昨表示，根據安全單位的掌握，中國大陸正透過駐加拿大使領館、警僑服務站等系統，召集當地中國僑民及部分留學生，在蔡英文的相關活動地點進行陳抗滋擾。
蔡英文昨在臉書表示，「接下來，我們會與來自世界各地的好朋友互動，就民主發展與區域安全等議題上，交換意見。我們也會繼續努力，加強台灣與國際的連結，提升台灣與民主夥伴的關係，讓台灣在國際的舞台上站穩腳步」。
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