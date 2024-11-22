蔡英文好忙！正出訪加拿大 年底前可望訪美

勞動部勞動發展署北基宜花東分署吳姓公務員疑似因職場霸凌在辦公室過世，經過勞動部調查報告指分署長謝宜容「目的良善」後民意沸騰，勞發署長蔡孟良、勞動部長何佩珊先後表示將請辭，行政院長卓榮泰、賴清德總統也向全國公務人員、人民道歉。 不過，謝宜容本人除透過社群平台、律師選擇性道歉、發出警告外，至今未公開現身，仍堅持吳員發生憾事與自己領導風格無關，不少將本案視為「洪仲丘案2.0」的網路鄉民倡議「走上街頭」的聲量愈來愈大，長期操作群眾運動的社運人士說，這把火還未真正引爆，關鍵在於有一群人還未發聲… ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980★

2024-11-22 09:39