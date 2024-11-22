快訊

職場霸凌數不完！主秘腳抬司機耳邊指揮開車 媒體人嘆：把人當人很難？

MLB／大谷翔平獲MVP感謝團隊 真美子、Decoy相伴愛犬又搶戲

博士「冷門」正逆轉 科技巨頭高薪搶研發人才高教難敵

聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案 北檢聲請李文宗延押、朱亞虎認罪具保停押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署向台北地院聲請柯文哲前辦公室主任李文宗延長羈押。記者季相儒／攝影
台北地檢署向台北地院聲請柯文哲前辦公室主任李文宗延長羈押。記者季相儒／攝影

台北地檢署偵辦京華城案，日前坦承貪汙行賄的前鼎越開發董事長朱亞虎及民眾黨主席柯文哲的「大帳房」李文宗，羈押期限將至，台北地檢署今早針對李文宗向台北地方法院聲請延押，朱亞虎則因認罪聲請具保停押。

檢方本月19日、20分別提訊李文宗、朱亞虎出庭，釐清京華城案貪汙行收賄金流，及會議討論細節，也為聲請延長羈押做準備，今上午認定李文宗聲請延押，朱亞虎則比照吳順民，因認罪聲請具保停止羈押，今早聲請書交送法院。

北檢指出，李文宗今年9月29日經法院裁定羈押2月，檢察官就相關犯罪事實，分別於10月4日、17日、25日，11月6日、8日、19日六度訊問李姓被告，使之陳述意見及答辯，並保障其訴訟防禦權之行使；李文宗涉貪汙違背職務收受賄賂、刑法第336條第1項公益侵占、第342條第1項背信等罪嫌，與與共犯或證人供述歧異，尚有共犯滯留境外，相關事證仍待追查，故有事實足認其有勾串共犯或證人之虞，若未予延長羈押，恐使案情隱晦不明之風險驟升，難以有效追訴。

朱亞虎部分，檢方認定朱涉犯貪汙對公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌，審酌其所涉及之相關犯罪事實，羈押期間已使其充分陳述及答辯，雖有羈押事由惟無羈押必要，得以具保替代羈押。

檢方掌握，應曉薇因京華城陳情案與柯文哲便當會，事後沈慶京得知取得預期的560％容積率後，身為應曉薇助理的朱亞虎也是前鼎越開發董事長，涉貪汙行賄，威京集團旗下企業妻名董監事捐款共210萬政治獻金，朱傳訊息給李文宗，李文宗則涉貪汙違背職務行為收受賄賂罪嫌。

檢廉調查，京華城案容積率560%一路暴增到840%，懷疑其中涉官商勾結護航京華城，且威京集團透過應曉薇陳情拜訪彭振聲，並與柯文哲多次便當會議，鼎越開發獲20%容積獎勵率，不正利益111億餘元。

台北地檢署持續偵辦京華城案，檢方聲請朱亞虎（左）具保停押。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署持續偵辦京華城案，檢方聲請朱亞虎（左）具保停押。圖／聯合報系資料照片

京華城案 朱亞虎 李文宗 貪汙

延伸閱讀

北檢追查柯文哲政治獻金案 今提訊李文宗

檢追政治獻金案 柯文哲大帳房李文宗涉收賄 頂灰銀髮出庭

柯文哲涉侵占政治獻金 北檢扣押木可近4000萬元

柯文哲政治獻金案 北檢扣押木可帳戶近4千萬

相關新聞

京華城案 北檢聲請李文宗延押、朱亞虎認罪具保停押

台北地檢署偵辦京華城案，日前坦承貪汙行賄的前鼎越開發董事長朱亞虎及民眾黨主席柯文哲的「大帳房」李文宗，羈押期限將至，台北...

總統出訪友邦過境夏威夷 賴士葆：代表美對賴清德有疑慮

賴清德總統將於近期出訪友邦，最快在下周訪問帛琉、馬紹爾群島等我國在南太平洋的邦交國，並可望過境美國夏威夷。國民黨立委賴士...

賴總統將出訪太平洋友邦 總統府10時開記者會說明

賴清德總統確定將於近期出訪友邦，總統府今早發布採訪通知，將於上午10時舉行「總統出訪太平洋友邦記者會」。據了解，賴總統最...

謝宜容至今未現身道歉 鄉民鼓噪上街頭只差關鍵引爆點

勞動部勞動發展署北基宜花東分署吳姓公務員疑似因職場霸凌在辦公室過世，經過勞動部調查報告指分署長謝宜容「目的良善」後民意沸騰，勞發署長蔡孟良、勞動部長何佩珊先後表示將請辭，行政院長卓榮泰、賴清德總統也向全國公務人員、人民道歉。 不過，謝宜容本人除透過社群平台、律師選擇性道歉、發出警告外，至今未公開現身，仍堅持吳員發生憾事與自己領導風格無關，不少將本案視為「洪仲丘案2.0」的網路鄉民倡議「走上街頭」的聲量愈來愈大，長期操作群眾運動的社運人士說，這把火還未真正引爆，關鍵在於有一群人還未發聲… ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980★

出席國家祈禱早餐會 賴總統提3項使命

賴清德總統今早出席「2024國家祈禱早餐會」時表示，未來要面對氣候變遷、地緣政治變化，甚至國內諸多社會問題等挑戰；他衷心...

川普重返白宮 俞大㵢：台美關係在良好基礎上持續發展

駐美代表俞大㵢日前受訪表示，台美關係堅若磐石，台灣長期享有美跨黨派支持。拜登任內17度對台軍售，落實對台灣安全承諾，川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。