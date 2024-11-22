京華城案 北檢聲請李文宗延押、朱亞虎認罪具保停押

台北地檢署偵辦京華城案，日前坦承貪汙行賄的前鼎越開發董事長朱亞虎及民眾黨主席柯文哲的「大帳房」李文宗，羈押期限將至，台北地檢署今早針對李文宗向台北地方法院聲請延押，朱亞虎則因認罪聲請具保停押。

檢方本月19日、20分別提訊李文宗、朱亞虎出庭，釐清京華城案貪汙行收賄金流，及會議討論細節，也為聲請延長羈押做準備，今上午認定李文宗聲請延押，朱亞虎則比照吳順民，因認罪聲請具保停止羈押，今早聲請書交送法院。

北檢指出，李文宗今年9月29日經法院裁定羈押2月，檢察官就相關犯罪事實，分別於10月4日、17日、25日，11月6日、8日、19日六度訊問李姓被告，使之陳述意見及答辯，並保障其訴訟防禦權之行使；李文宗涉貪汙違背職務收受賄賂、刑法第336條第1項公益侵占、第342條第1項背信等罪嫌，與與共犯或證人供述歧異，尚有共犯滯留境外，相關事證仍待追查，故有事實足認其有勾串共犯或證人之虞，若未予延長羈押，恐使案情隱晦不明之風險驟升，難以有效追訴。

朱亞虎部分，檢方認定朱涉犯貪汙對公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌，審酌其所涉及之相關犯罪事實，羈押期間已使其充分陳述及答辯，雖有羈押事由惟無羈押必要，得以具保替代羈押。

檢方掌握，應曉薇因京華城陳情案與柯文哲便當會，事後沈慶京得知取得預期的560％容積率後，身為應曉薇助理的朱亞虎也是前鼎越開發董事長，涉貪汙行賄，威京集團旗下企業妻名董監事捐款共210萬政治獻金，朱傳訊息給李文宗，李文宗則涉貪汙違背職務行為收受賄賂罪嫌。