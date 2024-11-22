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總統出訪友邦過境夏威夷 賴士葆：代表美對賴清德有疑慮
賴清德總統將於近期出訪友邦，最快在下周訪問帛琉、馬紹爾群島等我國在南太平洋的邦交國，並可望過境美國夏威夷。國民黨立委賴士葆今天表示，賴清德無法過境美國本土，代表美國對賴清德有疑慮。
賴士葆表示，大家看的都不是賴清德去南太平洋、中南美洲，而是賴清德過境美國的哪裡，賴清德沒有辦法過境美國本土；幾乎歷屆的總統要到紐約過境困難度非常高，因為政治敏感性高，所以退而求其次，過去的總統包括蔡英文、馬英九都有過境洛杉磯、德州。
賴士葆指出，這一次賴清德過境夏威夷，雖然是美國領土，但不是本土，是一個比較邊陲的州，不是本土就差很多，這代表美國對賴清德還是不信任、有疑慮，否則的話就讓賴清德過境洛杉磯、舊金山，或華人比較多的地方。
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