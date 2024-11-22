出席國家祈禱早餐會 賴總統提3項使命

賴清德總統今早出席「2024國家祈禱早餐會」時表示，未來要面對氣候變遷、地緣政治變化，甚至國內諸多社會問題等挑戰；他衷心祈求，上帝賜給他智慧、勇氣與能力，能夠帶領台灣人民完成三項使命，包括維護國家生存發展、追求和平，以及照顧2300萬人的生活。

賴總統表示，今天跟大家一起參加國家祈禱早餐會，心中充滿感恩與期待，他要特別感謝台灣的教會，以及心懷主在海內外支持台灣的基督徒朋友。

賴總統說，「過去我們團結一致，度過許多難關」，展望未來，仍要面對氣候變遷、地緣政治變化，甚至國內諸多社會問題等挑戰，還有許多產業和社會制度的轉型。

賴總統表示，這些年來台灣在國際舞台上嶄露頭角， 不僅因為經濟成就， 更因為堅守自由民主與人權的核心價值，努力促進世界的民主和平繁榮，「因此我們的目標不只是讓台灣繁榮發展，而是要讓這塊土地成為愛與和平的燈塔，照亮更多國家與人民」。

教會重視團結與互助，賴總統表示，「我們或許有不同的立場、不同聲音，但有共同目標」，可以在尊重與包容的基礎上，攜手推動台灣未來的發展。唯有在彼此的尊重與理解中，台灣才能更加團結。讓這塊土地上的人們，一起走在進步與繁榮的道路上，以台灣的民主自由為榮，以台灣的成就為傲。

賴總統說，感謝今天大家為國家以及為他祈禱，他也衷心祈求，上帝賜給我智慧、勇氣與能力，能夠帶領台灣人民完成三項使命。第一，維護國家生存發展，不容外來極權侵略併吞我們的國家。第二，追求和平，保護全體國人生命財產安全，也維護印太和平穩定，為國際社會做出貢獻。第三，照顧2300萬人的生活，不管是科技產業要發展，中小企業要發展，也要把經濟發展的果實為人民所共享，特別照顧弱勢民眾。

賴總統說，「我深信，台灣就是上帝賜給我們2300萬人的迦南美地。只要我們堅定、有信心，2300萬人也會是上帝的軍隊、耶和華的軍隊」。