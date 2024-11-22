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川普重返白宮 俞大㵢：台美關係在良好基礎上持續發展

中央社／ 華盛頓21日專電
駐美代表俞大㵢日前受訪表示拜登任內17度對台軍售，落實對台灣安全承諾，川普上任後，台美關係將在良好基礎上持續發展，台灣也會繼續致力強化自衛能力。（美聯社）
駐美代表俞大㵢日前受訪表示拜登任內17度對台軍售，落實對台灣安全承諾，川普上任後，台美關係將在良好基礎上持續發展，台灣也會繼續致力強化自衛能力。（美聯社）

駐美代表俞大㵢日前受訪表示，台美關係堅若磐石，台灣長期享有美跨黨派支持。拜登任內17度對台軍售，落實對台灣安全承諾，川普上任後，台美關係將在良好基礎上持續發展，台灣也會繼續致力強化自衛能力。

駐美代表處下午發布新聞稿指出，俞大㵢接受西班牙「埃菲通訊社」（Agencia EFE）專訪時指出，台美共享民主、自由及人權理念，並在科技及經貿緊密合作，台灣期待與美新政府持續深化合作關係。專訪於20日刊出。

俞大㵢表示，台灣有意願且有能力與國際社會共同因應氣候變遷、深化亞太區域經濟發展及與「世界衛生組織」（WHO）合作，為預防傳染病做出貢獻。

他也說，令人遺憾的是，台灣未能參與在亞塞拜然巴庫舉行的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），未來仍將持續致力實踐該公約設定的目標。

俞大㵢表示，台灣是拉丁美洲及加勒比海國家多年、可靠朋友及永續發展的夥伴，台灣的承諾堅定不移。

駐美代表處指出，「埃菲通訊社」1938年成立，為西班牙具半官方性質的國際通訊社，規模排名全球第4，為西語世界影響力最大的新聞通訊社，據點遍布世界110國、180個城市，具輿論影響力。

俞大㵢 台美關係 川普 軍售 駐美代表

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