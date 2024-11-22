蔡英文訪加後將直接返台 聖誕節前再訪美

前總統蔡英文卸任後首度應邀訪加拿大，22日一早出發前往參加哈利法克斯國際安全論壇（HISF）前，於多倫多短暫停留2夜。結束論壇行程後，會從多倫多返台。儘管行程匆匆，但這是歷來首位中華民國卸任總統到訪加拿大，意義非凡。

多倫多僑界人士表示，蔡英文前總統在僑界歡迎午宴席間與大家自在深入交談，親和力十足。僑界人士透露，蔡英文席間坦承，美國那邊有很多邀請，但這次主要是受邀前往哈利法克斯國際安全論壇（HISF）演講，決定將一切安排得單純些。

至於訪美行程，可望在年底聖誕節以前進行，預計將在美國智庫和大學演說。

多倫多僑界為蔡英文接風洗塵，設午宴款待；午宴由僑務委員黃煌裕和林美玲具名主辦，在加拿大萬錦市希爾頓飯店席開8桌；邀請函在大約1至2周前開始發出，收到的人都被要求完全保密。受邀者多數抱著感謝蔡英文8年政績的心情前來與宴；還有人笑稱今天彷彿是一場「粉絲見面會」，心情格外興奮。

卸任後的蔡英文，看起來怡然自在。她在午宴上舉杯向僑界致意後，有僑胞高呼「總統健康」，蔡英文笑答，「這個好，我也真的很健康。」

當聽到有人接著說「天天快樂」時，蔡英文坦率表示，「不當總統比較快樂。」引來全場一片大笑聲。

蔡英文還打趣道，她和駐加代表曾厚仁很有緣，她當總統的時候，「到哪裡都看到他，外交部也看到他、國安會也看到他，現在加拿大也看到他」。（曾厚仁曾任國安會副秘書長、外交部政務次長）

蔡英文笑說：「我下飛機時第一眼看到他就說，你好像看起來比較年輕了，這裡的風水是不是比較好一點？天氣宜人。大家看起來也都很健康。」

蔡英文並表示，她很久沒有到加拿大，「加拿大不在我們中南美洲訪問的路途上，做總統很難有機會來。不做總統後能夠親自來和大家說一聲謝謝，也覺得很高興。相信未來我們會一起來為台灣打拼」。